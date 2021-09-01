Евростат: безработица в Литве превышает средние показатели по ЕС

В июле этого года показатель безработицы в Литве был выше, чем в среднем в странах Евросоюза, сообщил Евростат.

За год уровень безработицы в Литве снизился на 1,9 пункта, а за месяц – на 0,3 пункта, в июле этот показатель составлял 7,5%.



В среднем по ЕС без работы остаются 6,9% жителей, за год этот показатель снизился на 0,7%, за месяц - на 0,2, свидетельствуют данные статистической службы ЕС.

В Латвии уровень безработицы составляет 7,6%, это на 1,2 пункта меньше, чем год назад, и на 0,2 пункта меньше, чем месяц назад. В Эстонии показатель составляет 6,5% (1,2% и 0,1%).

В июле без работы в Литве оставались 111 тыс. жителей, из них 18 тыс. – это молодежь в возрасте до 25 лет.

По предварительным данным, в целом по ЕС безработными считаются 14,6 млн человек.