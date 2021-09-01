Валдас Адамкус отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой: она взорвала мое сердце

«Любовь есть любовь. Ничего ее не заменит. Однако для того, чтобы встретить такую ​​годовщину свадьбы, как наша, очень важно поддерживать и уважать друг друга», - заявил в интервью порталу LRT.lt экс-президент Литвы Валдас Адамкус, который 1 сентября отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой Адамкене.

Правда, история любви Адамкусов началась задолго до сентября 1951 года, когда они поклялись друг другу в вечной любви. Когда Советская армия вторглась в Литву в 1944 году, семьи Адамкавичей и Нутаутусов уехали из Литвы в Германию, где они отдали своих отпрысков Валдаса и Альму в литовскую гимназию. Там они и встретились

«Я и теперь очень хорошо помню момент, когда впервые увидел ее», - сказал В. Адамкус в интервью порталу LRT.lt. - Узнав, что недалеко от Мюнхена есть литовская школа, мы приехали туда. Нас поселили в бывшей немецкой женской гимназии. Когда мы приехали, они как раз готовились к учебному году».

Валдас Адамкус отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой / P. Lileikio/LRT nuotr.

Даже то место, где экс-президент увидел самую милую для своего сердца девушку, ярко запечатлелось в памяти В. Адамкуса.

«Мы с несколькими друзьями куда-то собирались, вышли из здания, когда я увидел девушку, спускающуюся по лестнице. Когда она подошла ближе, я посмотрел на нее, и что-то взорвало мое сердце.

Это была настоящая девушка литовского типа – красивая блондинка с голубыми глазами. Правда, тогда я не знал ни ее имени, ни того, что она литовка. Но я думал, что если когда-нибудь женюсь, то только на такой ​​девушке, какую я встретил на этой школьной лестнице», - поделился воспоминаниями экс-президент.

Вскоре они снова встретились в школе, где и познакомились, а через несколько лет литовский парень родом из Каунаса окончательно покорил сердце блондинки.



«Я был уверен, что Альма - счастье моей жизни»

Валдас Адамкус отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой / P. Lileikio/LRT nuotr.

После гимназии молодые люди решили продолжать обучение в университете - тогда А. Нутаутайте начала изучать филологию в университете Эрлангена, а В. Адамкус учился на естественном факультете Мюнхенского университета.

«Я был уверен, что Альма - счастье моей жизни, поэтому попросил ее руки», - продолжает рассказ о своей истории любви В. Адамкус.

В 1949 году пара переехала в США, где они поженились 1 сентября 1951 года. «Я помню каждую минуту праздника. Это произошло в клубе в Рокфорде, в 160 км от Чикаго. На торжестве присутствовало 40 гостей. Кстати, все гости были литовцы, так что можно сказать, что мы поженились в очень литовской среде. Сама свадебная церемония проходила в литовском костеле, а блюда для торжества готовили мама и подруги невесты», - рассказал В. Адамкус о своем венчании, состоявшемся семь десятилетий назад.

Он вспоминает, что это был запоминающийся и красивый праздник, хотя и вся последующая жизнь с избранницей была особенной и запоминающейся. В 1960 году в штате Мичиган А. и В. Адамкусы приобрели комплекс для отдыха с полем для гольфа, теннисным кортом, бассейном, где одновременно могли отдыхать 250 человек.

Когда В. Адамкус начала работать на федеральной службе, В. Адамкене взяла на себя все заботы о комплексе и на протяжении 25 лет руководила коллективом из 70 сотрудников. Летний курорт стал важным литовским центром. На протяжении многих лет здесь проходили съезды либеральной организации литовских мигрантов «Santara-Šviesa».

Адамкусы с королевой Англии Елизаветой II / BNS nuotr.

Жизнь пары изменилась в 1998 году, когда В. Адамкус был избран президентом Литовской Республики, а А. Адамкене стала первой леди страны. В. Адамкус занимал пост президента два срока полномочий.

«Я был бы другим, и моя жизнь была бы другой, если бы не человек, который верил в меня и верит во всех жизненных ситуациях, который при необходимости первым высказывает критику и вот уже шестьдесят пять лет является моей опорой, моей силой и моей любовью. Альма, спасибо Тебе», - сказал экс-президент Валдас Адамкус на вечере своего 90-летия в холле Университета Витаутаса Великого в Каунасе.



Большое торжество пришлось отменить



Валдас Адамкус отмечает 70-летие своей свадьбы с женой Альмой / P. Lileikio/LRT nuotr.

Сегодня в интервью LRT.lt, В. Адамкус говорит, что эти 70 лет прошли вместе с А. Адамкене как один день: «Это лучший подарок судьбы. Хотя было все - и трудности, и более светлые дни, но все они были для меня памятными. Я могу только пожелать всем, кто отмечает годовщину свадьбы, встретить ее так, как мы с Альмой».

По его словам, у них в семье нет традиции как-то особенно отмечать годовщину свадьбы, но по этому случаю они организуют ужин. «Может быть, чуть более торжественный, чем обычно», - добавляет В. Адамкус.

Правда, он признался, что хотел отметить 70-летнюю годовщину свадьбы более торжественно - в кругу близких людей.

«Случай необычный, редкая годовщина. Вот и захотелось устроить гала-ужин на полсотни гостей. Мы даже отправили приглашения. Однако Альма еще недостаточно сильна (после болезни – ред.), поэтому праздник пришлось отменить. Мы отметим этот случай более скромно», - сообщил В. Адамкус.

Однако самое главное — это не празднования, а связь, которая помогает идти в ногу друг с другом на протяжении семи десятилетий.

"Любовь есть любовь. Ничто ее не заменит. Однако для того, чтобы годовщина свадьбы была подобна нашей, очень важно поддерживать друг друга, уважать друг друга и мнение друг друга. Это укрепит взаимное доверие и обеспечит красивую и счастливую жизнь», - заключает В. Адамкус.

94-летний В. Адамкус занимал пост президента с 1998 до 2003 и с 2004 по 2009 гг. Он и сегодня является одним из самых уважаемых людей в Литве. Помимо родного литовского, он свободно владеет также английским, немецким, польским и русским языками.