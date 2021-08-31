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2021.08.31 11:55

Таллинн отказал в визе дипломату из РФ в ответ на высылку эстонского дипломата

DW2021.08.31 11:55
Таллинн
Таллинн / AP nuotr.

После того как в июле Таллинн и Москва обменялись высылкой дипломатов, из России был выслан еще один сотрудник эстонского посольства. На это Эстония ответила отказом предоставить визу российскому дипломату.

В ответ на высылку эстонского дипломата из России МИД в Таллине отказал в выдаче визы одному российскому дипломату. Об этом эстонское министерство иностранных дел сообщило в понедельник, 30 августа.

В ведомстве сослались на то, что в дипломатии принято зеркально отвечать на высылку дипломата. "В данном случае МИД желает положить конец сложившейся ситуации и надеется, что Российская Федерация, несмотря на свою асимметричную реакцию, воздержится от дальнейшего обострения ситуации, - указывается в сообщении пресс-службы эстонского МИДа. - Эстония заинтересована в хороших и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, но для этого требуется аналогичная воля и от России".

В начале июля РФ выслала из страны консула эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге Марта Лятте. В ответ Таллин объявил персоной нон грата дипломата из России, после чего в начале августа последовало несимметричное решение российских властей о высылке еще одного эстонского дипломата - сотрудника посольства Эстонии в Москве.

DW

Таллинн
Таллинн
1 / 1AP nuotr.
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