США сообщили о завершении вывода американских военных из Афганистана

Американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана, сообщил в понедельник глава Центрального командования, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи.

Федеральное управление гражданской авиации США одновременно уведомило, что кабульский международный аэропорт имени Хамида Карзая более вне контроля служб, отвечающих за воздушное движение. "Экипажам следует проявлять чрезвычайную осторожность", - отметили в ведомстве. До этого в августе американские военные взяли на себя ответственность за движение самолётов в Кабуле, чтобы обеспечить условия для эвакуации.

31-ое августа - последний день определённого главой Белого дома Джо Байденом срока вывода из Афганистана всех американских военных после почти 20 лет боевой операции западных союзников на афганской территории.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с призывом к вернувшемуся к власти в Афганистане движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) выполнить высказанные обещания и позволить части афганцев и иностранцам безопасно покинуть страну.

За документ проголосовали 13 из 15-ти членов Совбеза, двое – воздержались. Это Китай и Россия, отмечает France-Presse.

В резолюции ничего не говорится о создании "безопасной зоны", которую упоминал президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в комментарии, опубликованном в Journal du Dimanche, Макрон отметил, что Париж и Лондон представят проект резолюции с целью наметить, под контролем ООН, безопасную зону в Кабуле для продолжения гуманитарных операций.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в понедельник принявший участии в организованной Госдепартаментом США министерской встрече по Афганистану, подчеркнул, что руководство талибов надо оценивать по его действиям, по тому, позволяет ли оно людям беспрепятственно покидать страну. Рааб призвал все государства, участвующие в эвакуации из Кабула воздушным путём, совместно добиваться безопасных условий.

На организованной Госдепартаментом виртуальной встрече министров ряда стран, в том числе Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Катара, обсуждались дальнейшие шаги по Афганистану - в связи с завершением процесса вывода иностранных военных и эвакуации зарубежных дипломатов, сотрудников НАТО, афганских граждан.

Представители Пентагона сообщили 30 августа, что с конца июля самолётами из Кабула были вывезены 122 тысячи человек. Их большая часть покинула Афганистан с середины августа, когда талибы захватили Кабул и до этого практически все региональные столицы.

Пресс-секретарь Белого дома отмечала, что из Афганистана вывезены порядка шести тысяч американцев, и администрация президента Джо Байдена до сих пор пытается определить, сколько ещё американцев хотят выехать из страны.

Радио Свобода