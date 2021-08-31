Лавров: "нападки" на Сталина - это атака на итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел России и второй номер в списке кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Сергей Лавров заявил, что "нападки" на советского диктатора Иосифа Сталина являются частью "атаки на итоги Второй мировой войны" и на прошлое России.

Цитату из выступления Лаврова перед ветеранами Второй мировой войны в Волгограде (до 1961 года этот город носил название Сталинград) приводит агентство ТАСС.

Лавров, как следует из сообщения, выступил против того, чтобы выставлять Сталина "главным злодеем" и "сваливать в одну кучу всё, что он сделал в довоенное время, во время, после войны". По его словам, попытки "переписать историю" одновременно являются попытками политически ослабить Россию. Такие попытки, как следует из слов Лаврова, осуществляются "извне", но кто конкретно их осуществляет - он не сказал. Министр прямо не упомянул сталинские репрессии и не выступил ни в их оправдание, ни с осуждением.

Сталин в годы Второй мировой войны возглавлял СССР, был Верховным главнокомандующим.

Иосиф Сталин в 1936 г. / AP nuotr.

Лавров не в первый раз положительно отзывается о деятельности Сталина - в частности, он называл "прозорливым" его предложение разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. При этом представитель МИД России Мария Захарова ранее писала, комментируя сталинские репрессии, что "руководители, которые уничтожали свой народ, горят в аду в два раза ярче тех, которые уничтожали чужой". Позднее Захарова пояснила, что этот комментарий не означает, что она считает, что "Сталин хуже Гитлера".

Российский МИД и другие официальные лица, включая президента Владимира Путина, в последние годы неоднократно выступают с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны". Особенную критику Москвы вызвала резолюция Европарламента к 70-летию так называемого пакта Молотова-Риббентроппа, в которой говорилось о том, что СССР, наряду с нацисткой Германией, несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.

1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов". Законопроект был подготовлен по поручению Путина, которое он дал в январе 2021 года.

Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В октябре 2020 года она заявила, что "в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи". "Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством", — призвала Ямпольская.

До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления, что роли нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы Советского Союза Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинаковы, президент назвал чушью собачьей. "Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции, — есть", — заявил он.

Радио Свобода