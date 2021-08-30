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2021.08.30 09:05

МАГАТЭ: КНДР могла вновь запустить реактор в Йонбене

DW2021.08.30 09:05
Комплекс в Йонбене
Комплекс в Йонбене / фото Twitter

По данным Международного агентства по атомной энергии, о запуске реактора в Йонбене может свидетельствовать сброс охлаждающей воды.

КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто). Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 29 августа, годовом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора", - отмечается в докладе. "Эти последние признаки вызывают глубокую тревогу", - говорится в нем далее.

О том, что зафиксированы первые возможные указания на перезапуск, в МАГАТЭ говорили еще в июне, напомнило агентство Reuters. По мнению экспертов, реактор может использоваться для выработки из отработанного топлива оружейного плутония.

МАГАТЭ не может напрямую контролировать ядерную деятельность Северной Кореи

У МАГАТЭ нет прямого способа контролировать ядерную деятельность Северной Кореи с тех пор, как власти в Пхеньяне выслали из КНДР инспекторов агентства в 2009 году. Сейчас МАГАТЭ наблюдает за Северной Кореей в основном с помощью спутниковых снимков.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году - в соответствии с соглашениями представителей "шестерки" (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономической помощи в обмен на сворачивание ее ядерных программ.

DW

Комплекс в Йонбене
Комплекс в Йонбене
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Комплекс в Йонбене
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