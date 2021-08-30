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2021.08.30 09:14

На родину вернулись восемь мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы

Радио LRT, BNS2021.08.30 09:14
Мигранты (архивное фото)
Мигранты (архивное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

К сегодняшнему дню в родные страны вернулись восемь мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы, еще около тридцати изъявили подобное желание, - сообщила в понедельник радиостанции LRT директор департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

У временно поселенных в Литве мигрантов есть возможность вернуться домой с оплатой их дорожных расходов, а также с получением дополнительных 300 евро. Э. Гудзинскайте считает, что постепенно количество определяющихся будет расти.

"Мы совсем недавно начали информировать о такой возможности, реально об этом они узнали несколько недель или неделю назад, поэтому не следует ожидать, что вся эта информация будет сразу же принята к сведению. Для начала, я думаю, что и это совсем неплохая цифра", – сказала глава департамента.

В данный момент просьбы о политическом убежище получены почти от 2 тыс. лиц.

"Каждое прошение рассматривается индивидуально, но если оценивать профили, прогнозирую, что около 2-3 проц. всех мигрантов получит убежище, решения по всем остальным, скорее всего, будут отрицательными", – сказала Э. Гудзинскайте.

В этом году в Литву незаконным путем попали около 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации нелегальных потоков и называет это гибридной агрессией. По данной причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

Мигранты (архивное фото)
Эвелина Гудзинскайте
Мигранты (архивное фото)
Мигранты (архивное фото)
1 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Эвелина Гудзинскайте
Эвелина Гудзинскайте
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
Мигранты (архивное фото)
Эвелина Гудзинскайте
# Литва
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