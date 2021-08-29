За сутки литовские пограничники не пропустили в страну почти полсотни мигрантов

За минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, литовские пограничники не пропустили в страну почти полсотни мигрантов, пытавшихся незаконно пробраться на территорию страны.

Мигранты пытались пересечь государственную границу в запрещенных местах Вильнюсского, Шальчининкского и Варенского районов.

Сотрудники Службы охраны государственной границы разрешили одному человеку въехать в Литву по гуманитарным причинам. В Шальчининкском районе группа из нескольких мигрантов, увидев пограничников на литовской стороне, отказалась от своих намерений пересечь государственную границу и, не дожидаясь предварительного предупреждения, вернулась в Беларусь.

Мигранты (архивное фото) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

На территории соседней страны были также замечены несколько небольших групп мигрантов, не приближавшихся к границе.

На границе и далее продолжается патрулирование усиленными подразделениями сотрудников Службы охраны государственной границы и военнослужащих. К применению служебного оружия, специальных средств и физического принуждения прибегать не приходилось. На государственной границе с Беларусью инцидентов не было.