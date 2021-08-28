Польша сообщает о росте потока нелегалов со стороны Беларуси

По данным польских пограничников, 27 августа границу страны со стороны Беларуси попытались незаконно пересечь 130 человек, 40 были задержаны. Польша намерена строить забор вдоль границы с Беларусью.

Все больше иностранцев пытаются нелегально перебраться на территорию Польши со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба в субботу, 28 августа. По данным польских пограничников, только 27 августа было совершено 130 таких попыток. При этом 40 нелегалов были задержаны, другим 90 иностранцам не дали попасть на польскую территорию.

Указывается, что среди задержанных была группа из 14 сирийцев, которых ожидал на границе их соотечественник, обладающий видом на жительство в Швеции. Как пишет польское информагентство PAP, мужчина предположительно намеревался увезти нелегалов на автобусе вглубь страны или доставить их на территорию других государств ЕС. Его также задержали по подозрению в пособничестве лицам, совершившим нелегальное пересечение границы. Польские пограничники ожидают, что в выходные ситуация останется напряженной.

По данным PAP, с начала августа в Польше было зафиксировано более 3200 попыток нелегально пересечь границу страны со стороны Беларуси. При этом было задержано 950 иностранцев. К 27 августа в центрах содержания мигрантов в Польше находилось около 1100 человек.

Страны Балтии и Польша обвинили Беларусь в "гибридной войне"

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

На следующий день, 24 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio, что на границе с Беларусью для решения проблемы нелегальной миграции будет построен забор высотой 2,5 метра.

DW