Новости

2021.08.28 19:13

Польша сообщает о росте потока нелегалов со стороны Беларуси

DW2021.08.28 19:13
Мигранты, задержанные в Польше (архивное фото)
Мигранты, задержанные в Польше (архивное фото) / Lenkijos pasienio tarnybos „Straz Graniczny“ nuotr.

По данным польских пограничников, 27 августа границу страны со стороны Беларуси попытались незаконно пересечь 130 человек, 40 были задержаны. Польша намерена строить забор вдоль границы с Беларусью.

Все больше иностранцев пытаются нелегально перебраться на территорию Польши со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба в субботу, 28 августа. По данным польских пограничников, только 27 августа было совершено 130 таких попыток. При этом 40 нелегалов были задержаны, другим 90 иностранцам не дали попасть на польскую территорию.

Указывается, что среди задержанных была группа из 14 сирийцев, которых ожидал на границе их соотечественник, обладающий видом на жительство в Швеции. Как пишет польское информагентство PAP, мужчина предположительно намеревался увезти нелегалов на автобусе вглубь страны или доставить их на территорию других государств ЕС. Его также задержали по подозрению в пособничестве лицам, совершившим нелегальное пересечение границы. Польские пограничники ожидают, что в выходные ситуация останется напряженной.

По данным PAP, с начала августа в Польше было зафиксировано более 3200 попыток нелегально пересечь границу страны со стороны Беларуси. При этом было задержано 950 иностранцев. К 27 августа в центрах содержания мигрантов в Польше находилось около 1100 человек.

Страны Балтии и Польша обвинили Беларусь в "гибридной войне"

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвиняют Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

На следующий день, 24 августа, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в интервью сети радиостанций Polskie Radio, что на границе с Беларусью для решения проблемы нелегальной миграции будет построен забор высотой 2,5 метра.

DW

Мигранты, задержанные в Польше (архивное фото)
Мигранты, задержанные в Польше (архивное фото)
1 / 1Lenkijos pasienio tarnybos „Straz Graniczny“ nuotr.
Мигранты, задержанные в Польше (архивное фото)
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Тилль Линдеманн
2 ч. назад

Полицейские под Тверью пришли к фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну

Согласно конституции, принятой 25 лет назад, у Украины должен быть большой государственный герб. На практике - его нет
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 6
3 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Закон о новом гербе Украины: для чего это нужно Владимиру Зеленскому и что будет с трезубцем?

6
Белый дом США
6 ч. назад

Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

Наталья Поклонская
7 ч. назад

Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

Берлинский аэропорт
8 ч. назад

Frankfurter Allgemeine: Что привлекает так много русских в Берлин?

Коронавирус
9 ч. назад

Разведка США: природа COVID-19 непонятна, но это не оружие

Взрыв в Кабуле
9 ч. назад

Число погибших в аэропорту Кабула возросло до 200

Литовско-белорусская граница
9 ч. назад

За минувшие сутки в Литву не пропущен ни один нелегальный мигрант

Вакцинирование от COVID-19 в Висагинасе
10 ч. назад

За сутки – 545 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли, 7 из них не были вакцинированы

Забихулла Муджахид
10 ч. назад

Талибы заверяют, что возврата к прошлому не будет, но музыку запретят

Пекин
2021.08.28 08:30

Представители западных парламентов поддерживают Литву в дипломатической борьбе с Китаем

Вакцинирование от COVID-19 в Висагинасе
2021.08.28 09:47

За сутки – 545 новых случаев коронавируса, 9 человек умерли, 7 из них не были вакцинированы

Лагерь мигрантов на Руднинкском полигоне
2021.08.28 07:40

Вице-министр МВД: В исправительный дом в Кибартай будет переведено около 800 мигрантов

Забихулла Муджахид
2021.08.28 09:10

Талибы заверяют, что возврата к прошлому не будет, но музыку запретят

Алкоголь
2021.08.28 06:15

В Каунасе растет количество жертв суррогатного алкоголя

Коронавирус
2021.08.28 10:24

Разведка США: природа COVID-19 непонятна, но это не оружие

Российско-белорусские учения "Запад-2017"
2021.08.28 07:10

Рупшис: Учения "Запад" по своим масштабам будут похожи на учения 2017 года

Наталья Поклонская
2021.08.28 12:05

Наталью Поклонскую могут назначить послом России в Кабо-Верде

Литовско-белорусская граница
2021.08.28 10:10

За минувшие сутки в Литву не пропущен ни один нелегальный мигрант

Тилль Линдеманн
2021.08.28 17:10

Полицейские под Тверью пришли к фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну