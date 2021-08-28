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2021.08.28 17:10

Полицейские под Тверью пришли к фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну

Радио «Cвобода»2021.08.28 17:10
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн / AP nuotr.

Сотрудники полиции пришли в номер к фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну в отеле в Тверской области в ночь на 28 августа. Полицейские провели в номере следственные действия. Об этом сообщают издание "База", агентство "Интерфакс" и региональный телеграм-канал "Инсайд 69".

В связи с чем были проведены следственные действия и в чём заключались – не сообщается. Известно, что музыканту было вручено предписание об ограничениях, которые распространяются на его концерт в Тверской области. 29 августа Линдеманн должен выступить на местном фестивале, организованном предпринимателем, баллотирующимся в региональный парламент от партии "Родина".

В середине августа Санкт-Петербургский государственный музей "Эрмитаж" обвинил Линдеманна в незаконной продаже цифровых изображений коллекции музея. Утверждалось, что музей может обратиться по этому делу в суд. Однако о подаче иска до сих пор не сообщалось.

Источник "Интерфакса" сообщил, что во время ночного визита полиция завела административное дело в отношении продюсера фронтмена Rammstein Анара Рейбанда. Он заподозрен в нарушении миграционного режима и может быть депортирован из страны. Утверждается, что Рейнбанд организовывал концерты своего клиента, хотя въехал в Россию как турист.

Радио Свобода

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
1 / 1AP nuotr.
Тилль Линдеманн
# Культура
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