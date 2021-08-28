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2021.08.28 13:10

Байден поручил выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов

DW2021.08.28 13:10
Белый дом США
Белый дом США / Pexels nuotr.

Украине будет выделена финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Она предназначена для укрепления обороны страны.

Президент США Джозеф Байден распорядился выделить Украине финансовую помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона США. Об этом сообщается в меморандуме, распространенном в пятницу, 27 августа, пресс-службой Белого дома.

"Властью, данной мне в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки, я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение средств на сумму до 60 млн долларов США на оборонную продукцию и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - говорится в документе, подписанном Джо Байденом.

В преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским

В июне, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, Байден на время заморозил реализацию плана по оказанию военной помощи Украине, заготовленного весной на случай военной агрессии Москвы против Киева.

Решение о выделении дополнительной помощи Украине Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "визит подтвердит непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед продолжающейся агрессией России в Донбассе и Крыму".

DW

Белый дом США
Белый дом США
1 / 1Pexels nuotr.
Белый дом США
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