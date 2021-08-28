Разведка США: природа COVID-19 непонятна, но это не оружие

Спецслужбы США разделились во мнении о происхождении коронавируса, но отвергают гипотезу о том, что COVID-19 был создан Китаем как биологическое оружие. Лидеры КНР, с большой вероятностью не знали о вирусе до начала пандемии. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на доклад американской разведки.

При подготовке отчёта американские спецслужбы консультировались со странами-союзниками и привлекали неправительственных экспертов и эпидемиологов.

Отказ Китая от сотрудничества с США затруднил анализ происхождения вируса. Глава национальной разведки Соединённых Штатов заявил, что Китай препятствует глобальному расследованию и не обменивается информацией о вирусе с другими странами.

Часть разведсообщества США полагает, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Учёные склоняются к теории о естественном происхождении вируса, который мигрировал от летучих мышей.

МИД Китая назвал все обвинения безосновательными. Пекин утверждает, что США делают КНР "козлом отпущения".

В мае президент США Джо Байден обратился к разведке за данными о происхождении COVID-19. Байден дал три месяца для того, чтобы получить данные о роли китайской лаборатории в происхождении вируса.

В начале 2021 года в Ухань приехали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они провели расследование и тоже пришли к выводу, что наиболее вероятная версия появления COVID-19 – это передача от животного к человеку.

Пекин отверг все обвинения в сокрытии информации о коронавирусе и его лабораторном происхождении и отказался участвовать в дополнительных расследованиях Всемирной организации здравоохранения.

С начала пандемии коронавируса в мире заболели более 200 миллионов человек. Умерли более четырёх миллионов пациентов.

Радио Свобода