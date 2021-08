ABBA возвращается? Группа дразнит поклонников сообщениями в "Твиттере" и сайтом нового шоу

Поп-группа ABBA раздразнила фанатов намеком на новые композиции, а то и целый альбом, который поклонники ждут уже 39 лет.

В четверг утром шведская группа запустила новый вебсайт под названием "ABBA Voyage", призывая фанатов проявить интерес к новому проекту.



По всей видимости, это будет давно ожидаемый "голографический тур", о котором ABBA первоначально объявила еще в 2016 году.

Также ожидается, что для сопровождения шоу группа выпустит пять новых песен.

Члены квартета - Агнета Фельтског, Анна-Фрид Лингстад, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон - вновь вернулись в студию в 2018 году, пообещав две новые песни в том же году.

Выход этих песен под названием I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down, однако, неоднократно откладывался, и теперь группа планирует выпустить уже пять треков - в качестве благодарности фанатам за их долготерпение.

Ранее Ульвеус подтвердил, что музыка "определенно" появится в этом году.

"Речь больше не идет о том, случится это или нет - это точно произойдет", - сказал он изданию Herald Sun.



Вебсайт ABBA Voyage был запущен в четверг утром, с загадочным изображением четырех светящихся планет и датой 2 сентября.

Как сообщает таблоид Sun, в шоу будут задействованы двойники звезд и прозвучат такие хиты, как Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.

По сведениям издания, для шоу на востоке Лондона построят специальный театр, где, помимо голографического изображения выступления ABBA, поклонники также смогут посмотреть документальный фильм о возвращении группы на сцену.

В ходе подготовки шоу Ульвеус рассказал Би-би-си, что идею группе подсказал менеджер Spice Girls Саймон Фуллер.

"Он приехал в Стокгольм и поделился идеей о том, что мы можем создать цифровые копии самих себя в определенном возрасте, и эти копии затем отправятся в тур и будут петь наши песни. Мы добрались уже до середины этого проекта, и он действительно выглядит ошеломляюще", - сказал он.

Как сообщается, в прошлом году проект снимали в лондонской студии Ealing Studios.

/ фото Getty Images

В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars - авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.

Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на "Евровидении" с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.

Мюзикл "Mamma Mia!", основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.

Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.

В их последнюю совместную работу - сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, - вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.

Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.

