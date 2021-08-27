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2021.08.27 16:44

Из Кабула вернулись литовские военные, осуществлявшие эвакуацию афганцев

BNS2021.08.27 16:44
Литовские военнослужащие в Афганистане
Литовские военнослужащие в Афганистане / Lietuvos kariuomenės nuotr.

Из Кабула в Литву в пятницу прилетели военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы, осуществлявшие эвакуацию афганцев, подтвердил BNS министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Они уже в Литве, они вернулись сегодня", – сказал министр.

Он еще раз подтвердил, что военные покинули аэропорт Кабула в четверг еще до взрывов, в результате которых погибло более ста человек и многие были ранены.

Видео приземления самолета:

В ходе десятидневной миссии десять военнослужащих и один дипломат помогли перевезти в Литву в общей сложности более 170 афганских переводчиков, помогавших Литве, а также членов их семей. Афганцы бежали от талибов, перенявших контроль над страной.

Афганцы временно поселены в самоуправлении Расяйнского района. На их нужды правительство наметило выделить 600 тыс. евро.

А. Анушаускас подчеркнул, что на родине жизням всех этих людей угрожает опасность.

В Литве афганцы сначала должны побыть в карантине, а потом начнется процесс предоставления им убежища.

Литва осуществляла миссию в Афганистане почти 20 лет – в 2002-2021 годах. Там служило около 5000 военных, которые участвовали в операции "Несокрушимая свобода" под руководством США, а также осуществляли две основные операции НАТО: "Международные силы поддержания безопасности" (в 2002-2014 годах) и "Решительная поддержка" (в 2015-2021 годах).

Литовские военнослужащие в Афганистане
Литовские военнослужащие в Афганистане
1 / 1Lietuvos kariuomenės nuotr.
Литовские военнослужащие в Афганистане
# Литва
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