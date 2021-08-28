Вице-министр МВД: В исправительный дом в Кибартай будет переведено около 800 мигрантов

В исправительный дом в Кибартай планируется перевести около 800 мигрантов, преимущественно – с полигона в Руднинкай, где они сейчас живут в палатках, говорит вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

"Мы можем на сегодняшний день говорить примерно о 800 местах. Это было бы и само здание, и модульные дома поблизости, если они понадобятся", – сказал вице-министр.

Он подтвердил, что в Кибартай будут переведены преимущественно мигранты с Руднинкского полигона, проживающие сейчас в палатках, в основном, мужчины. Сейчас на полигоне живет около 750 человек.

По его словам, мигрантов можно было бы перевести в течение месяца, а помещения не требуется приводить в порядок, потому что они "годятся для проживания без каких-либо дополнительных инвестиций".

Виталиюс Дмитриевас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Об этом решении проинформирован мэр Вилкавишкского районного самоуправления. Помещение также оценили специалисты Красного Креста.

"С похолоданием погоды и приближением зимнего сезона, нужны быстрые решения, направленные на спасение людей от холода и простуд. Мы их нашли - в первую очередь позаботимся о мигрантах, размещенных в Руднинкском лагере, потому что там, наверное, самые худшие условия. Мы также обеспечим более теплым жильем детей и женщин. В холодное время года обеспечим подходящие условия жизни иностранцам, незаконно пересекшим государственную границу, до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища", - говорит В. Дмитриевас.

Лагерь мигрантов на Руднинкском полигоне / AP nuotr.

Для размещения мигрантов Кибартай обладают развитой инфраструктурой - на территории исправительного учреждения есть система отопления, электричество, интернет, вода и горячее питание, а также медицинский пункт.

Семьи и уязвимые лица, по словам В. Дмитриеваса, будут поселены в Центре приема беженцев в Рукле и в Мядининкском пограничном училище.