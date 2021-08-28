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2021.08.28 08:30

Представители западных парламентов поддерживают Литву в дипломатической борьбе с Китаем

BNS2021.08.28 08:30
Пекин
Пекин / AP nuotr.

Представители парламентов западных государств выражают поддержку Литве в ее дипломатической борьбе с Китаем и призывают Вильнюс сохранять "нынешнюю позицию в отношении агрессивного поведения Китая".

В распространенном в пятницу заявлении, подписанном председателями комитетов по иностранным делам парламентов более десяти государств (в том числе США, Германии, Франции, Великобритании, Европейского парламента), осуждается "политическое, дипломатическое и экономическое давление на Литовскую Республику".

"Вмешательство во внутренние дела члена Европейского союза и НАТО не приветствуется и не приемлемо. Решение Литовской Республики выйти из формата „17+1” и намерение развивать экономические и культурные связи с Тайванем является решением суверенного государства", – говорится в заявлении.

Также выражается поддержка стремлению Литвы "сотрудничать с Китаем на двусторонней основе и всесторонне согласовывать действия с союзниками в Европе и трансатлантическими союзниками".

"Нас также радуют развивающиеся экономические отношения с Тайванем, и мы призываем Литву сохранять нынешнюю позицию в отношении агрессивного поведения Китая", – утверждают представители парламентов.

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис благодарит коллег за "единодушную поддержку" и подчеркивает, что это солидарность еще раз подтверждает, что союзники ценят внешнюю политику Литвы, "опирающуюся на демократические ценности".

Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis / E. Genio/LRT nuotr.

Ж. Павилёнис также подчеркнул, что крупные западные державы находятся "на стороне Литвы и не позволят Китаю демонстрировать агрессию против одного из членов ЕС и НАТО".

"Председатель комитета выражает надежду, что Китай поймет, что стратегия "разделяй и властвуй", которую зачастую использует и российский режим, на этот раз не сработает. Мы едины и будем едины со своими западными партнерами", – говорится в пресс-релизе.

Заявление подписали главы парламентских комитетов иностранных дел государств Балтии, а также США, Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Чехии, Нидерландов, Швеции, Украины и Европарламента.

Из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем Китай ранее в этом месяце отозвал своего посла в Вильнюсе. Китай также предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине.

МИД Китая тогда заявил, что такое решение вызвано намерением открыть представительство Тайваня в Литве.

Пекин
Žygimantas Pavilionis
Пекин
Пекин
1 / 2AP nuotr.
Žygimantas Pavilionis
Žygimantas Pavilionis
2 / 2E. Genio/LRT nuotr.
Пекин
Žygimantas Pavilionis
# Литва
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