Frankfurter Allgemeine: Что привлекает так много русских в Берлин?

"Своими репрессиями российское государство создает атмосферу страха - особенно среди квалифицированных специалистов. Число эмигрантов с докторской степенью увеличилось в пять раз. Особенно популярным направлением является Германия", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung публицист Николай Клименюк.

"Ирина Якутенко - молекулярный биолог и научный журналист; ее книга "Вирус, который сломал планету" сделала ее в России востребованным экспертом по теме Covid-19. Но 37-летняя писательница живет не в России, а в берлинском районе Фридрихсхайн, - повествует автор статьи. - (...) Три года назад она приехала в Германию, чтобы остаться здесь, потому что на родине больше не видела будущего для себя и своей семьи".

"Политическая миграция - это в целом трудно поддающееся учету явление, говорит 31-летняя социолог Дарья Скибо, которая уже два года живет в Германии. По ее словам, нет достоверных данных о том, сколько людей уезжают, по каким именно причинам и какие каналы они используют, чтобы остаться в Германии. Все больше россиян, по данным Скибо, получают право на убежище: их преследуют, например, за участие в протестах, работу в критически настроенных СМИ или НПО, участие в жизни гражданского общества или за их сексуальную ориентацию, отличающуюся от установленной государством нормы. Некоторые действительно просят убежища, но их число сравнительно невелико по сравнению с примерно 10 тыс. человек, которые ежегодно эмигрируют в Германию из Российской Федерации. В 2019 году 3145 российских граждан подали ходатайство о предоставлении убежища, 472 были приняты, многим пришлось пройти через многолетнее ожидание, отказы и обжалования. Все те, кто может себе это позволить, выбирают другой путь, говорит Скибо: "Те, у кого лучше образование и есть связи, кто хорошо говорит на немецком или английском, имеет деньги или родственников в Германии, не просят убежища".

"Предположительно, гораздо более обширную группу составляют те, кто ощущает себя под угрозой, но еще не столкнулся с конкретным преследованием. "Они знают, - говорит Скибо, - что товарищ майор уже взял их на прицел" - это распространенная метафора репрессивного государства с советских времен. Все больше людей знают кого-то, кто уже подвергался допросам, арестам, был осужден или объявлен иностранным агентом, у кого дома проходили обыски, кто потерял работу или учебу в университете по политическим причинам. Это влияет на настроения и ускоряет планы по эмиграции", - говорится в статье.

"Для меня все началось в 2011 году, - говорит Ирина Якутенко. - После массовых протестов против фальсификации выборов". Она была научным редактором ведущего в то время независимого интернет-издания Lenta.ru. Редакция решила использовать журналистов из всех отделов в качестве репортеров, поэтому она изо дня в день сидела в залах суда и вела репортажи о судебных процессах над участниками протестов. При этом слово "участники" в таких процессах не всегда следует воспринимать буквально: ее знакомому было предъявлено обвинение, хотя он не был на демонстрации. Он собрал доказательства своей невиновности, но судья даже не взглянул на документы и назначил крупный штраф. Знакомый, который теперь тоже живет за границей, был шокирован, Якутенко - не очень: "Конечно, я уже знала, что такое бывает, но когда видишь это своими глазами, создается совсем другое впечатление". В 2014 году редакцию Lenta.ru распустили за то, что она не освещала события на Украине в соответствии с "линией партии". Линия партии тогда, как и сейчас, была такой: подстрекательская пропаганда. Некоторые из уволенных журналистов основали новое издание "Медуза"* с редакцией в Латвии. В мае 2021 года "Медузу"* объявили в России "иностранным агентом" и, таким образом, отрезали от всех рекламных доходов из России".

"Все больше россиян чувствуют, что давление растет, а их свобода уменьшается, - говорит Скибо. - Вчера они читали "Медузу", а сегодня "Медуза" уже иностранный агент. Вчера они читали какие-то лекции, сегодня это уже вдруг уголовное преступление, за которое предусмотрен штраф по новому закону о "просветительской деятельности". В сущности, теперь без разрешения государства нельзя даже размещать видео, объясняющее решение математической задачи. (...) Все это создает недовольство и страх, которые социологи измеряют как "эмиграционные настроения". По данным опроса института изучения общественного мнения "Левада-Центр", в 2019 году более 50% молодых людей хотели уехать из России, а сегодня эта цифра, вероятно, еще выше".

"38-летняя Дуня Эрнст (имя изменено) - по образованию IT-специалист. (...) В Москве, по ее словам, она ходила с короткими волосами и в подчеркнуто мужской одежде: в качестве заявление миру, который не хотел принимать людей с гомосексуальной ориентацией, таких, как она. За это на нее несколько раз нападали и избивали. Полиция каждый раз отказывалась принимать заявление о совершении преступления на почве ненависти: "Они знали, что с таким документом будет легче получить убежище в Европе". В Берлине она также работает волонтером, помогая людям с гомосексуальной ориентацией, желающим получить убежище. (...) Она счастлива в браке с русской женщиной, которая живет в Германии уже более тридцати лет".

"У 42-летнего лингвиста и IT-специалиста Льва Гершензона была работа мечты в Москве в интернет-гиганте "Яндекс", он возглавлял отдел новостей. Начиная с 2011 года, политическое давление на его работодателя становилось все сильнее и, в конце концов, потребовало от него идти на такое количество компромиссов, что он был вынужден отказаться от работы. Затем наступил 2014 год, Россия аннексировала Крым, атмосфера стала невыносимой, и он потерял всякую надежду. (...) Сейчас он работает в немецкой компании по производству фильмов и руководит IT-компанией, которая разрабатывает поисковые системы для интернет-магазинов".

"Статистика российской эмиграции отражает лишь малую часть реальных цифр, говорит Дарья Скибо, но она дает хорошее представление о тенденциях. В прошлом непропорционально большое количество людей эмигрировало из крупных городов - Москвы и Санкт-Петербурга; теперь люди уезжают отовсюду. Большинство из них по-прежнему обычные люди, но, судя по статистике, за последние шесть лет в пять раз выросло число эмигрантов с докторской степенью. В реальной жизни все, вероятно, аналогично", - пишет Frankfurter Allgemeine.

InoPressa