Новости

2021.08.27 08:51

А. Анушаускас в Берлине встретится с министром обороны Германии

BNS2021.08.27 08:51
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу в Берлине встретится с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Они обсудят ситуацию в балтийском регионе, гибридную атаку Александра Лукашенко против Литвы, двустороннее сотрудничество Литвы и Германии, а также другие вопросы, актуальные для ЕС и НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны.

В ходе визита министр также встретится с советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам европейской безопасности и с литовской общиной Германии.

Германия - один из основных союзников Литвы в сфере безопасности и обороны. Эта страна особенно большое участие принимает в развитии оборонных мощностей Литвы, в модернизации литовских вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Германия активно участвует в миссии по воздушному патрулированию НАТО над территорией Литвы.

Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас
1 / 1Vyr. srž. sp. L. Tamošiūno/KAM nuotr.
Арвидас Анушаускас
# Литва
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