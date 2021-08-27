А. Анушаускас в Берлине встретится с министром обороны Германии

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу в Берлине встретится с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Они обсудят ситуацию в балтийском регионе, гибридную атаку Александра Лукашенко против Литвы, двустороннее сотрудничество Литвы и Германии, а также другие вопросы, актуальные для ЕС и НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны.

В ходе визита министр также встретится с советником канцлера Ангелы Меркель по вопросам европейской безопасности и с литовской общиной Германии.

Германия - один из основных союзников Литвы в сфере безопасности и обороны. Эта страна особенно большое участие принимает в развитии оборонных мощностей Литвы, в модернизации литовских вооруженных сил, вооружения и военной техники.

Германия активно участвует в миссии по воздушному патрулированию НАТО над территорией Литвы.