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2021.08.27 08:46

СК Беларуси отказался возбуждать дело из-за избиений во время протестов

Радио «Cвобода»2021.08.27 08:46
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора / AP nuotr.

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников силовых служб, которые, согласно заявлению 680 граждан, избивали протестующих во время митингов в августе 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Собранные доказательства, по мнению следователей, говорят о том, что сотрудники МВД применили физическую силу и спецсредства соразмерно, в рамках закона и "с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке".

"Распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими телеграм-каналами заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей", – говорится в заявлении СК.

Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора / AP nuotr.

Ведомство сообщает, что с 9 по 15 августа 2020 года силовики задержали и доставили в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина и в ИВС минской милиции более 2000 человек. 680 из них жаловались на противоправные действия сотрудников МВД.

Следственный комитет Беларуси считает, что люди писали заявления, чтобы использовать факт обращения "как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах".

С лета прошлого года в Беларуси проходят массовые протестные выступления, участники которых обвиняют власти в фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Страны Запада не признали легитимно избранным президентом Беларуси баллотировавшегося на шестой срок подряд Александра Лукашенко. Против него и его окружения введено несколько раундов санкций за нарушения прав человека и преследование политических оппонентов.

Радио Свобода

Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
1 / 2AP nuotr.
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
2 / 2AP nuotr.
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
Белорусские протестующие после выхода из изолятора
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