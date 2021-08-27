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2021.08.27 08:37

Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 113 человек. Видео

BBC News
DW, BBC News Русская служба2021.08.27 08:37
Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле / Ap nuotr.

Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 113 человек погибли и около 150 ранены. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты.

Среди американских военнослужащих, по уточненным данным Пентагона, погибли 13 человек, еще 18 пострадали. Десять из погибших служили в морской пехоте.

Первый взрыв произошел в толпе беженцев у одного из въездов в аэропорт, второй - рядом с первым, возле отеля "Барон", откуда американские военные перевозят людей в аэропорт.

Как сообщают мировые агентства со ссылкой на американских военных и местные источники, подрыв первой бомбы совершил смертник в толпе-очереди, ставшей у ворот аэропорта в большой канаве или арыке.

После взрыва, по словам очевидцев, сообщник смертника открыл стрельбу по людям.

Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле / Vida Press nuotr.

Второй взрыв произошел возле отеля "Барон" возле аэропорта, который американские военные в течение этой недели использовали как перевалочный и накопительный пункт в ходе эвакуации.

Ответственность за эти акции взяли на себя боевики одного из крыльев группировки "Исламское государство".

Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле
Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле / AP nuotr.

Западные страны, занимающиеся эвакуацией своих граждан и работавших с ними афганцев через кабульский аэропорт, весь день в четверг предупреждали о серьезнейшей угрозе теракта и настоятельно рекомендовали людям не приезжать к аэропорту.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что, несмотря на теракты, союзники должны продолжить эвакуацию и вывезти из Афганистана как можно больше тех, кому грозит опасность при власти талибов.

Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле
Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле
BBC News
Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле
1 / 3Ap nuotr.
Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле
2 / 3Vida Press nuotr.
Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле
Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле
3 / 3AP nuotr.
Взрыв в Кабуле
Взрыв в Кабуле
Афганцы, раненые в результате взрыва в Кабуле
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