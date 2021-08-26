Недалеко от аэропорта Кабула произошёл взрыв, военные из Литвы не пострадали

Недалеко от международного аэропорта Кабула в четверг произошёл взрыв, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США. Информацию подтверждает и представитель Пентагона Джон Кирби.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Точной информации о пострадавших на данный момент нет. По данным телеканала ABC, есть раненые среди афганцев. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.

На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.

Эвакуация людей из Кабула / Lietuvos kariuomenės nuotr.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, литовские военные, эвакуирующие из Кабула афганцев, не пострадали, так как покинули Кабул еще до взрыва.

"Они уже не в Афганистане. Могу просто подтвердить, что их в то время там уже не было", – сказал министр агентству BNS.

Арвидас Анушаускас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее в четверг А. Анушаускас подтвердил, что сегодня вечером в Литву должен прилететь последний самолет с 26 афганскими переводчиками, помогавшими литовским военным, а также членами их семей.

По его словам, Литва во время десятидневной эвакуационной операции переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев, бегущих от Талибана.

Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула / Lietuvos kariuomenės feisbuko paskyros nuotr.

США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.

Движение Талибан установило контроль на Афганистаном в середине августа. С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов.