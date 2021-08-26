Недалеко от аэропорта Кабула произошёл взрыв, военные из Литвы не пострадали

Недалеко от международного аэропорта Кабула в четверг произошёл взрыв, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США. Информацию подтверждает и представитель Пентагона Джон Кирби.
Точной информации о пострадавших на данный момент нет. По данным телеканала ABC, есть раненые среди афганцев. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.
На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.
По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, литовские военные, эвакуирующие из Кабула афганцев, не пострадали, так как покинули Кабул еще до взрыва.
"Они уже не в Афганистане. Могу просто подтвердить, что их в то время там уже не было", – сказал министр агентству BNS.
Ранее в четверг А. Анушаускас подтвердил, что сегодня вечером в Литву должен прилететь последний самолет с 26 афганскими переводчиками, помогавшими литовским военным, а также членами их семей.
По его словам, Литва во время десятидневной эвакуационной операции переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев, бегущих от Талибана.
США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.
Движение Талибан установило контроль на Афганистаном в середине августа. С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов.