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2021.08.26 17:58

Недалеко от аэропорта Кабула произошёл взрыв, военные из Литвы не пострадали

Радио «Cвобода», BNS2021.08.26 17:58
В аэропорту Кабула
В аэропорту Кабула / AP nuotr.

Недалеко от международного аэропорта Кабула в четверг произошёл взрыв, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников министерства обороны США. Информацию подтверждает и представитель Пентагона Джон Кирби.

Точной информации о пострадавших на данный момент нет. По данным телеканала ABC, есть раненые среди афганцев. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.

На подступах к аэропорту по-прежнему находятся тысячи афганцев, которые стремятся попасть на эвакуационные рейсы.

Эвакуация людей из Кабула
Эвакуация людей из Кабула / Lietuvos kariuomenės nuotr.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, литовские военные, эвакуирующие из Кабула афганцев, не пострадали, так как покинули Кабул еще до взрыва.

"Они уже не в Афганистане. Могу просто подтвердить, что их в то время там уже не было", – сказал министр агентству BNS.

Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ранее в четверг А. Анушаускас подтвердил, что сегодня вечером в Литву должен прилететь последний самолет с 26 афганскими переводчиками, помогавшими литовским военным, а также членами их семей.

По его словам, Литва во время десятидневной эвакуационной операции переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев, бегущих от Талибана.

Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула
Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула / Lietuvos kariuomenės feisbuko paskyros nuotr.

США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.

Движение Талибан установило контроль на Афганистаном в середине августа. С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов.

В аэропорту Кабула
Эвакуация людей из Кабула
Арвидас Анушаускас
Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула
В аэропорту Кабула
В аэропорту Кабула
1 / 4AP nuotr.
Эвакуация людей из Кабула
Эвакуация людей из Кабула
2 / 4Lietuvos kariuomenės nuotr.
Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас
3 / 4E. Blaževič/LRT nuotr.
Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула
Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула
4 / 4Lietuvos kariuomenės feisbuko paskyros nuotr.
В аэропорту Кабула
Эвакуация людей из Кабула
Арвидас Анушаускас
Литовские военнослужащие, участвующие в операции по эвакуации афганцев из Кабула
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