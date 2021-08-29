Новые находки на месте Большой синагоги – мозаичный пол, ритуальная указка для чтения Торы

Археологи, исследующие место бывшей виленской Большой синагоги, совершив раскопки в важнейшей части храма, нашли в этом году остатки колонн и мозаичного пола. Среди других находок – ритуальная указка для чтения Торы в форме руки.

Команда израильских и литовских археологов, пятый год изучающая это место, в нынешнем году сконцентрировалась на исследовании важнейшей части Большой синагоги: были полностью открыты синагогальный ковчег (арон-кодеш – место хранения свитков Торы) и бима – центральное место отправления религиозных обрядов.

При проведении раскопок между арон-кодешем и бимой были обнаружены две ступеньки и декоративный мозаичный пол.

Как сказал BNS руководитель исследовательских работ, археолог Управления древностей Израиля Джон Селигман, в этом году обнаружены и остатки одной из больших колонн синагоги.

Джон Селигман / BNS nuotr.

"Находки довольно скромные, так как это место было серьезно повреждено во время строительства в пятидесятые годы. Однако самая интересная находка – то, что мы называем "йад" – это серебряная указка, используемая для того, чтобы следить за текстом Торы при ее чтении молящимися людьми", – сказал он.

По словам ученого, также обнаружены фрагменты стен, декорированные штукатуркой синего цвета, еще называемого "цветом Шагала" – этот элемент не был виден даже на исторических фотографиях, поскольку они были черно-белыми.

Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.

Исторические данные свидетельствуют, что после пожара в XVIII веке, уничтожившего часть интерьера, вильнюсский еврей Йесод дал деньги на реконструкцию и отделку арон-кодеша и бимы.

Археологам также удалось открыть основание одной из четырех колонн, поддерживавших каменный свод Большой синагоги, возведенной в начале XVII века.

Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.

Археологические исследования комплекса Большой синагоги Вильнюса, которые ведутся с 2011 года, финансируются Управлением древностей Израиля, Силами сохранения культурного наследия, "Фондом доброй воли" и Вильнюсским самоуправлением.

Вильнюсская Большая синагога была построена в 1633 году после получения привилегии короля Владислава IV Вазы на создание в Вильнюсе еврейского квартала и строительство там каменной синагоги. В соответствии с требованиями, синагога не могла быть выше христианского храма, поэтому строение высотой 12 метров было на два метра вкопано в землю.

Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai / BNS nuotr.

Впоследствии вокруг синагоги стал формироваться "Шульгоф" – синагогальный двор со строениями религиозного, ритуального и просветительского назначения.

В годы Второй мировой войны весь квартал сильно пострадал. Здание Большой синагоги в Вильнюсе было окончательно снесено в 1955-1957 годах, а на развалинах построили детский сад.