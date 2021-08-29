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2021.08.29 09:15

Новые находки на месте Большой синагоги – мозаичный пол, ритуальная указка для чтения Торы

BNS2021.08.29 09:15
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.

Археологи, исследующие место бывшей виленской Большой синагоги, совершив раскопки в важнейшей части храма, нашли в этом году остатки колонн и мозаичного пола. Среди других находок – ритуальная указка для чтения Торы в форме руки.

Команда израильских и литовских археологов, пятый год изучающая это место, в нынешнем году сконцентрировалась на исследовании важнейшей части Большой синагоги: были полностью открыты синагогальный ковчег (арон-кодеш – место хранения свитков Торы) и бима – центральное место отправления религиозных обрядов.

При проведении раскопок между арон-кодешем и бимой были обнаружены две ступеньки и декоративный мозаичный пол.

Как сказал BNS руководитель исследовательских работ, археолог Управления древностей Израиля Джон Селигман, в этом году обнаружены и остатки одной из больших колонн синагоги.

Джон Селигман
Джон Селигман / BNS nuotr.

"Находки довольно скромные, так как это место было серьезно повреждено во время строительства в пятидесятые годы. Однако самая интересная находка – то, что мы называем "йад" – это серебряная указка, используемая для того, чтобы следить за текстом Торы при ее чтении молящимися людьми", – сказал он.

По словам ученого, также обнаружены фрагменты стен, декорированные штукатуркой синего цвета, еще называемого "цветом Шагала" – этот элемент не был виден даже на исторических фотографиях, поскольку они были черно-белыми.

Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.

Исторические данные свидетельствуют, что после пожара в XVIII веке, уничтожившего часть интерьера, вильнюсский еврей Йесод дал деньги на реконструкцию и отделку арон-кодеша и бимы.

Археологам также удалось открыть основание одной из четырех колонн, поддерживавших каменный свод Большой синагоги, возведенной в начале XVII века.

Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.

Археологические исследования комплекса Большой синагоги Вильнюса, которые ведутся с 2011 года, финансируются Управлением древностей Израиля, Силами сохранения культурного наследия, "Фондом доброй воли" и Вильнюсским самоуправлением.

Вильнюсская Большая синагога была построена в 1633 году после получения привилегии короля Владислава IV Вазы на создание в Вильнюсе еврейского квартала и строительство там каменной синагоги. В соответствии с требованиями, синагога не могла быть выше христианского храма, поэтому строение высотой 12 метров было на два метра вкопано в землю.

Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai
Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai / BNS nuotr.

Впоследствии вокруг синагоги стал формироваться "Шульгоф" – синагогальный двор со строениями религиозного, ритуального и просветительского назначения.

В годы Второй мировой войны весь квартал сильно пострадал. Здание Большой синагоги в Вильнюсе было окончательно снесено в 1955-1957 годах, а на развалинах построили детский сад.

Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги / BNS nuotr.
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Джон Селигман
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
1 / 6BNS nuotr.
Джон Селигман
Джон Селигман
2 / 6BNS nuotr.
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
3 / 6BNS nuotr.
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
4 / 6BNS nuotr.
Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai
Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai
5 / 6BNS nuotr.
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
6 / 6BNS nuotr.
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Джон Селигман
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
Vilniaus didžiosios sinagogos radiniai
Находки на месте бывшей виленской Большой синагоги
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