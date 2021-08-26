Президент позитивно оценивает усилия правительства по индексированию пенсий

Президент Гитанас Науседа позитивно оценивает усилия правительства по продолжению индексации пенсий, сообщила его советник, глава группы по экономической и социальной политике Ирена Сягаловичене.

По ее утверждению, нынешние показатели риска бедности свидетельствуют, что положение пенсионеров не улучшается настолько, насколько должно, поэтому государство должно некоторое время быстрее увеличивать пенсии.

"Президент позитивно оценивает готовность правительства продолжать курс на более быструю индексацию пенсий и с 2022 года. На встрече обсуждалась и была сформирована модель более быстрой индексации пенсий", - заявила И. Сягаловичене после встречи с министром социальной защиты и труда и представителями пенсионеров.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене также отметила, что у пожилых людей более высок риск бедности, поэтому важно увеличивать пенсии.

М. Навицкене сообщила, что, как ожидается, средняя пенсия в 2024 году составил 534 евро, средняя пенсия при обязательном стаже составит 565,7 евро.

Решения о повышении пенсий министерство социальной защиты и труда представит осенью, с пакетом бюджета на 2022 год.