Министр обороны: Из Афганистана в Литву доставлено самолетом 176 человек

Через пару часов в Литву должен прибыть последний самолет с помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.

После занявшей десять дней операции Литва всего перевезет 176 человек, сообщил в четверг министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он отметил, что в общей сложности это 34 семьи с 82 детьми.

"Это первая уникальная операция, когда военнослужащие Литвы эвакуировали людей из зоны кризиса", - заявил на пресс-конференции командующий Оборонным штабом Литвы бригадный генерал Миндаугас Стяпонайчюс.

Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расяйнском районе.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служило 5000 военных. Они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", а также в двух основные операциях НАТО: "Международные силы содействия безопасности" (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).