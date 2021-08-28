Закон о новом гербе Украины: для чего это нужно Владимиру Зеленскому и что будет с трезубцем?

Верховная рада Украины утвердила в первом чтении законопроект о государственном гербе, вышедший из-под пера президента Владимира Зеленского.

Главное новшество этого документа - описание так называемого большого государственного герба Украины, до сих пор формально не существовавшего.

Для окончательного утверждения Рада должна будет поддержать президентский проект еще раз - на этот раз голосами двух третей депутатского корпуса.

Некоторые киевские наблюдатели называют эту задачу трудновыполнимой, а историки и геральдисты горячо критикуют предложенный эскиз.



Уже на нынешнем этапе инициатива Зеленского столкнулась с волной критики. Помимо формальных претензий к проекту герба, внесенному президентом в Раду, многие не уверены в том, нужен ли "большой герб" Украине вообще.

Трезубец для коммунистов

Общеизвестно, что гербом Украины выступает изображение трезубца. Знак княжеского государства Владимира Великого находят на монетах периода Киевской Руси. Он также использовался в качестве герба Украинской Народной Республики, существовавшей в 1917-1921 годах.

И сейчас лаконичное изображение трезубца можно найти на обложках украинских паспортов, денежных знаках, фасадах государственных органов, всех официальных документах страны.

Изображение трезубца находят на серебренниках Владимира Великого, датированных концом Х - началом XI века / фото NASH HERB - RODOVID PUBLISHERS

Менее известно, что конституция Украины предусматривает наличие в стране еще и большого государственного герба.

История о большом гербе - чисто политическая, говорят Би-би-си собеседники как из числа украинских геральдистов, так и причастных к законотворческому процессу политиков.

Конституция Украины утверждалась в 1996 году, когда позиции коммунистов в Раде были очень сильны.

С момента распада Советского Союза тогда не прошло и пяти лет, и среди коммунистов были сильны надежды на то, что политическая ситуация изменится и праздник вернется на их улицу. Утверждение государственной символики Украины шло крайне тяжело.

И если сине-желтый флаг худо-бедно удалось утвердить (хотя коммунисты требовали прописать в конституции малиновое знамя, использовавшееся запорожскими казаками), то в вопросе герба тогдашней власти пришлось пойти на компромисс.

Коммунисты проголосовали за то, что малым гербом станет трезубец, но взамен зафиксировали в конституции положение о том, что когда-то на Украине появится большой герб, в котором, надеялись они, может найтись место для серпа с молотом или других атрибутов советского прошлого.

"Коммунисты хотели оставить старые советские символы. Они считали, что если ввести понятие двух гербов, то полноценного символа не будет", - описывал свое видение ситуации в разговоре с Украинской службой Би-би-си первый президент страны Леонид Кравчук.

Так или иначе, текст действующей конституции описывает несуществующий большой герб крайне скупо.

Его обязательными элементами должны быть знак княжеского государства Владимира Великого (то есть, знакомый нам трезубец) и герб Войска Запорожского - казак с мушкетом на плече.

Утвердить большой герб нужно голосами двух третей от состава Верховной Рады - то есть облик нового государственного символа должны поддержать не менее 300 депутатов.

Конкурсы и амбиции

За тридцать лет украинской независимости государство организовало несколько конкурсов на лучший эскиз большого герба.

Хотя это требование осталось не прописанным официально, причастные к этой теме специалисты пришли к согласию о том, что еще одним обязательным элементом большого герба должен стать золотой лев - неформальный символ западноукраинских земель, который можно найти, например, на гербе Львова.

На этом история договоренностей насчет большого герба заканчивается. Конкурсы на большой герб проходили, их победители получали свои премии, политики отказывались утверждать гербы-победители и объявляли новые конкурсы.

"Большой государственный герб не был утвержден исключительно из-за личных амбиций политиков. Каждому хочется, чтобы его имя было рядом с решением, а специалистов слушать не желают", - говорил Украинской службе Би-би-си эксперт по геральдике Алексей Руденко.

В последнее время Владимир Зеленский часто записывает свои видеообращения на фоне изображения, которое подпадает под критерии, выдвигаемые к большому государственному гербу Украины / фото PRESIDENT OF UKRAINE

Дошло до того, что в 2013 году конституционная комиссия, собранная тогдашним президентом Виктором Януковичем, всерьез обсуждала возможность вычеркнуть упоминание о большом гербе из новой редакции конституции. Впрочем, уже осенью того же года в Киеве начался Евромайдан, и Януковичу пришлось переключиться на решение более актуальных вопросов.

Последний на сегодня конкурс объявили ровно год назад, в августе 2020 года. Спустя три месяца его итоги были подведены, а в июне текущего года Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о государственном гербе, к которому прилагался соответствующий эскиз.

Правда, к удивлению многих обнаружилось, что это был не тот герб, который победил на последнем конкурсе, объявленном при его президентстве. И даже не сходное изображение из одного из залов президентского офиса: оно появилось еще при раннем Викторе Ющенко, однако в последнее время Зеленский часто появляется на протокольных кадрах и записывает видеообращения именно на его фоне.

Президент подал для утверждения в Раду эскиз-победитель одного из предыдущих конкурсов на лучший герб, который прошел еще в 2009 году. Тогда этот рисунок был одобрен правительством, но голосов за его принятие в Верховной раде не нашлось.

Так или иначе, говорили киевские наблюдатели, шансы на утверждение большого герба, продвигаемого президентом, фракция которого обладает тотальным большинством в Верховной раде, как никогда высоки.

Но тут начались проблемы.

Две левые ноги

Проект "герба Зеленского" столкнулся с волной критики со стороны специалистов по геральдике и историков.

Главные претензии критиков к этому конкретному эскизу сосредоточились в основном на короне, которая венчает герб. Во-первых, говорили они, "корона достоинства" характерна для государств, имеющих сильные монархические традиции, которыми современная Украина вроде как не обладает.

Во-вторых, даже если допустить, что на гербе изображен "венец Ярослава Мудрого", о котором идет речь в сопроводительных документах к эскизу, то тут попахивает профанацией. Никому из историков не известно, как выглядел этот венец, да и был ли он вообще, а на проекте герба изображена скорее авторская фантазия на эту тему.

У критиков поданного Владимиром Зеленским проекта немало вопросов к этому эскизу. Один из самых очевидных: почему у льва-щитодержателя две левые лапы? / фото VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

Не всем экспертам пришлось по вкусу, что "щитодержатели" - лев и казак - топчутся по национальному флагу Украины.

Наконец, сложно противостоять очевидному упреку в адрес эскиза: обе задние лапы золотого льва при внимательном рассмотрении оказываются левыми.

Впрочем, сторонников нового герба подобные детали не смущают.

"Сегодня вспоминали, что на большом гербе у льва две левые ноги. Вы знаете, меня это не так волнует, как меня волнуют две головы этого сиамского орла в Крыму, на границах Украины и на Донбассе. И наша задача - чтобы этого орла не было на украинской земле", - заявил в Верховной Раде депутат Иван Крулько, представляющий партию Юлии Тимошенко. Фракция "Батькивщины" поддержала большой герб, хотя и не в полном составе,

А, может, не надо?

Но главный вопрос, которые ставили критики, - нужен ли вообще Украине большой государственный герб?

Исторически большие гербы характерны скорее для великих империй. Та же Австро-Венгрия добавляла к своему большому гербу гербы новоприсоединенных земель, а соответствующие титулатуры добавлялись к титулу монарха. Подобные же задачи выполнял герб Российской Империи, а также ее преемника - СССР, где красные ленты, обвивающие колосья пшеницы, содержали перечисление включенных в его состав респубулик.

Конечно, некоторые европейские государства - к примеру, Латвия, Эстония или Чехия - и сегодня имеют большой и малый гербы, но это скорее исключение из правил. По мнению критиков, совсем не факт, что Украине нужно пополнять это число.

Немало украинцев считают, что лаконичный и легко узнаваемый трезубец на щите вполне может и далее оставаться единственным государственным гербом их страны / фото UNIAN

Аргументация сторонников большого герба сводится к тому, что раз его существование прописано в конституции, значит, и спорить здесь не о чем.

"Вопрос не в том, кто и как считает, а в том, что это [наличие большого герба] - норма конституции. Нельзя ведь просто выбирать по своему усмотрению, какие нормы конституции исполнять, а какие игнорировать", - сказал Би-би-си советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Государственность - это не только история или ее трактовка. Прежде всего, это вопрос символов, - заявил с трибуны парламента первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. - Только с принятием большого государственного герба мы сможем закрыть гештальт относительно государственных символов".

По его словам, этот герб будет использоваться только в исключительных случаях: на государственных печатках, на фасадах основных госучреждений или, например, на новых дизайнах украинских банкнот.

Политические оппоненты Зеленского предсказуемо разносят эту его новацию.

"Мы не будем превращать наш достойный герб в посмешище ради дешевого пиара провластных сил", - заявил на внеочередном заседании Верховной рады 24 августа, в День независимости Украины, депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Вслед за этим его фракция в полном составе вышла из сессионного зала.

"Президент Украины, к превеликому сожалению, решил воскресить вредную идею большого герба - герба, который скорее является признаком империй и пережитком нашего империалистического прошлого, - заявил с трибуны парламента депутат от оппозиционной фракции "Голос" Роман Лозинский. - Дайте себе ответ на вопрос, почему так сильно полыхает у агрессора, Российской Федерации, от [нашего] совершенного герба. Пожалуйста, не дайте осквернить наш совершенный герб - трезубец, и давайте не будем поддерживать эту вредную идею".

Наконец, довольно популярно на Украине мнение о том, что вся затея с большим гербом - это инициатива лично Владимира Зеленского, который таким образом стремится оставить след в истории Украины.

"Тем политикам, которые стремятся принятием закона о большом гербе получить минутную славу, нужно осознать, что это будет слава Герострата. Мы должны защитить наш герб - Трезубец - от наступления безвкусия, безответственности и болезненных амбиций", - заявил в июле этого года депутат Рады от "Европейской солидарности", историк Владимир Вятрович, явно намекая при этом на действующего президента.

Эскиз, победивший на конкурсе, объявленном уже при президенте Зеленском, так и не был подан для утверждения в парламент / фото FACEBOOK OLEKSANDR TKACHENKO

Впрочем, голосов для принятия закона в первом чтении хватило и без оппозиционеров.

При минимально необходимых 226 голосах кнопку "за" нажали 257 депутатов. Это больше половины списочного состава Рады, однако все же довольно далеко от необходимых для окончательного принятия закона 300 голосов.

Можно ли в нынешнем парламенте найти необходимый резерв для принятия этого закона в целом?

"Сценариев несколько. Дальше давить и принимать эту несуразицу тремястами голосами. С "Батькивщиной" это реально… Внести технические правки (дорисовать ногу, хотя бы одну) льву, поменять корону на корону короля [Руси] Данила и тогда искать голоса", - написал в "Фейсбуке" депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, тут же намекнув, что, по его мнению, власть будет искать рычаги влияния на фракцию Юлии Тимошенко.

Тем не менее, в офисе президента дают понять, что вероятным выглядит и вариант с поиском компромиссного решения - благо регламент позволяет перед окончательным голосованием внести в проект любые правки, в том числе, изменив самые спорные элементы рисунка.

"Время между первым и вторым чтением законопроекта должно быть использовано на поиск конструктива вместо хайпа. Можно найти и процедурное, и политическое пространство для того, чтобы выйти на решение, приемлемое для конституционного большинства депутатов", - заявил Би-би-си советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Дата рассмотрения этого законопроекта во втором чтении и, соответственно, окончательного голосования по большому государственного гербу Украины еще не определена. Впрочем, критики нынешнего президента и этого проекта, который они связывают с его личными амбициями оставить свой след в истории, полагают, что глава государства приложит все усилия, чтобы это состоялось как можно раньше.

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