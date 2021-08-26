Новости

2021.08.26 09:04

Талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу

DW2021.08.26 09:04
Афганская женщина
Афганская женщина / AP nuotr.

Представитель "Талибана" назвал запрет временной мерой, вызванной соображениями безопасности. После захвата власти в Афганистане талибы обещали позволить женщинам вести активный образ жизни по нормам шариата.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, запретили женщинам выходить из дома на работу до тех пор, пока "не наладится система обеспечения их безопасности", сообщила в среду, 25 августа, медиакомпания BBC со ссылкой на представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида.

Муджахид назвал это предписание временной мерой, пояснив, что силы безопасности "Талибана" еще "не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с ними". "До тех пор, пока не будет обеспечена полная безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - сказал он.

Представители "Талибана" почти сразу после установления полного контроля над территорией Афганистана заявили, что позволят вести женщинам активный образ жизни, но с соблюдением норм шариата. Так, например, женщинам уже запрещено выходить на улицу без сопровождения мужчины-родственника и без одежды, покрывающей все тело. Кроме того, женщин не допускают до некоторых видов работы, включая работу в СМИ.

Расправы над женщинами

18 августа стало известно о двух случаях расправ над женщинами: боевики убили мать четверых детей за отказ готовить им еду, а также расстреляли женщину за появление на людях без паранджи.

За день до этого группа женщин вышла на протестную акцию в Кабуле с требованием выделить для женщин места в будущем правительстве Афганистана.

DW

Афганская женщина
Афганская женщина
1 / 1AP nuotr.
Афганская женщина
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Доставка афганцев в Литву
24 мин. назад

Еще полсотни афганцев доставлены самолетом в Литву

Джо Байден
38 мин. назад

Президент США Байден считает, что российские власти знают имена хакеров

Владимир Мединский на открытии военно-патриотического лагеря
41 мин. назад

Какой будет история России "под редакцией Мединского"

Матвей Ганапольский
55 мин. назад

Вкус свободы. Матвей Ганапольский - о празднике Украины

Боевики Талибана в Афганистане
1 ч. назад

Посол России в Кабуле: талибы открыты к участию РФ в афганской экономике

Колония № 2 в Покрове, где отбывает заключение Алексей Навальный
1 ч. назад

Навальный в колонии ответил на вопросы New York Times. Главное

Афганцы прибывают в Литву
16 ч. назад

Литва примет 200 афганцев, на их потребности выделит 600 тыс. евро

„Sanofi“
16 ч. назад

Кабмин Литвы решил не покупать вакцину Sanofi/GSK от COVID-19

А. Меркель
16 ч. назад

Меркель выступает за переговоры с талибами

Мигранты в Литве
18 ч. назад

Литва отправила в страны происхождения 14 нелегальных мигрантов

На литовско-белорусской границе
5
2021.08.25 12:39

Рост напряженности на границе с Беларусью - будет ли перестрелка означать начало войны?

5
В Литву из Афганистана доставляют переводчиков
2021.08.25 09:34

В среду в Вильнюс будут доставлены 150 афганцев

Вильнюс
2021.08.25 10:32

Снова скачок: в Литве - 649 новых случаев коронавируса

Афганцы прибывают в Литву
2021.08.25 17:19

Литва примет 200 афганцев, на их потребности выделит 600 тыс. евро

Флаги НАТО и Литвы
2021.08.25 14:00

НАТО направляет в Литву специалистов по борьбе с гибридными угрозами

Дискуссия на Радио ЛРТ
Прямая трансляция
2021.08.25 10:03
Прямая трансляция

В эфире Радио ЛРТ - дискуссия на тему миграционного кризиса на русском, польском и литовском языках

Вероника и Валерий Цепкало. Минск, 26 мая 2020 года
ВИДЕО
2021.08.25 09:56
ВИДЕО

"Мне было сложно пережить отъезд". Вероника Цепкало – о выборах 2020 года и семье

„Sanofi“
2021.08.25 17:04

Кабмин Литвы решил не покупать вакцину Sanofi/GSK от COVID-19

2021.08.25 14:38

Из-за медленной вакцинации мировая экономика теряет триллионы

Мигранты в Польше
2021.08.25 12:56

ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы