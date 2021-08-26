Новости

2021.08.26 08:58

Еще полсотни афганцев доставлены самолетом в Литву

LRT.lt, BNS2021.08.26 08:58
Доставка афганцев в Литву
Доставка афганцев в Литву / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

В четверг ночью в Литву из Афганистана самолетом доставлены еще полсотни работавших с литовскими военными переводчиков и членов их семей, сообщил информационный портал LRT.lt.

По сообщениям, еще столько же афганцев прилетят в Вильнюс в полдень. Планируется, что десять военнослужащих Литвы и один представитель Министерства иностранных дел, которые помогали семьям переводчиков эвакуироваться, покинут Кабул в четверг.

В Литву уже доставлены самолетами полторы сотни афганцев. Они временно размещены в Расяйнском районе.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти 20 лет - в 2002-2021 году там служило 5 000 военных, они участвовали в операции НАТО "Решительный мир", а также в двух основные операциях НАТО - "Международные силы содействия безопасности" (2002-2014 годы) и "Решительная поддержка" (2015-2021 годы).

Доставка афганцев в Литву
Доставка афганцев в Литву
1 / 1 J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.
Доставка афганцев в Литву
# Литва
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