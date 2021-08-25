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2021.08.25 16:54

Меркель выступает за переговоры с талибами

Deutsche Welle2021.08.25 16:54
А. Меркель
А. Меркель / AP nuotr.

Для сохранения достигнутого за прошедшие годы в Афганистане нельзя отказываться от переговоров с талибами, заявила канцлер ФРГ в бундестаге.

На фоне сложившейся в Афганистане ситуации нельзя отказываться от переговоров с радикальным исламистским движением "Талибан", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая в среду, 25 августа, в бундестаге. "Мы должны преследовать цель сохранить как можно больше из тех изменений, которых нам удалось достичь за прошедшие 20 лет в Афганистане", - подчеркнула Меркель.

Одновременно она указала, что речь не может идти о каких-либо безусловных соглашениях с талибами. "Нам понятно, что это будет трудно, но мы должны попытаться это сделать", - отметила глава германского правительства.

Отказ руководства Афганистана от сопротивления талибам

С точки зрения Ангелы Меркель, ответственность за трагедию, разыгрывающуюся сейчас в Афганистане, во многом несут свергнутое руководство страны, а также афганские силы безопасности, де-факто отказавшиеся от сопротивления талибам.

"Мы и мировое сообщество ожидали, что после ухода международных сил из Афганистана могут начаться бои с укрепившимися талибами. Однако мы недооценили, насколько всеобъемлюще и насколько поразительно быстро афганские силы безопасности после отвода международных сил прекратят сопротивление или даже не попытаются его оказать", - сказала канцлер.

Приоритеты работы Германии в Афганистане

Говоря о приоритетах Берлина на ближайшее время, она назвала продолжение эвакуации из Афганистана граждан Германии, афганцев, сотрудничавших с представителями международной миссии, и оказавшегося в опасности мирного населения, а также дальнейшую поддержку гуманитарных организаций ООН, работающих в стране, в первую очередь тех, что помогают беженцам.

"Мы будем продолжать эвакуацию так долго, пока это будет возможно", - указала Меркель.

Еще одним приоритетом Германии в Афганистане, по словам канцлера ФРГ, должны стать попытки переговоров с талибами.

Итоги операции в Афганистане

Подводя итоги операции в Афганистане, Меркель отметила, что ее участникам все же удалось добиться улучшений условий жизни многих жителей страны, например в снабжении электричеством и питьевой водой, а также в снижении уровня детской смертности.

Кроме того, была достигнута изначальная цель миссии - не допустить, чтобы Афганистан стал местом планирования новых терактов, подытожила Меркель, подчеркнув особо роль, которую сыграли в этом немецкие военнослужащие. Одновременно глава германского правительства почтила память всех погибших в Афганистане военнослужащих, в том числе 59 солдат и офицеров бундесвера.

А. Меркель
А. Меркель
1 / 1AP nuotr.
А. Меркель
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