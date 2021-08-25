Кабмин Литвы решил не покупать вакцину Sanofi/GSK от COVID-19

Правительство Литвы в среду решило не закупать создаваемую компаниями Sanofi Pasteur и GSK вакцину от COVID-19.

В ноябре прошлого года кабмин принял решение приобрести в соответствии с предварительным договором купли-продажи1,5 млн доз вакцины этих производителей, однако, как указывает Министерство здравоохранения, ситуация с того времени сильно изменилась.



Так как в ЕС зарегистрированы четыре вакцины других производителей, Еврокомиссия приняла решение уменьшить объемы закупки этой вакцины.

"Странам разрешено выйти из этого договора и не закупать вакцину этого производителя", – сообщает министерство.

По его данным, Литва в общей сложности подписала договоры о приобретении вакцин семи производителей: 1,86 млн доз вакцины AstraZeneca, 0,7 млн доз Janssen, 1,38 млн доз CureVac, 0,5 млн доз Moderna, 9,3 млн доз Pfizer, 0,6 млн доз Novavax и 0,37 млн доз Valneva.