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2021.08.25 17:04

Кабмин Литвы решил не покупать вакцину Sanofi/GSK от COVID-19

BNS2021.08.25 17:04
„Sanofi“
„Sanofi“ / AP nuotr.

Правительство Литвы в среду решило не закупать создаваемую компаниями Sanofi Pasteur и GSK вакцину от COVID-19.

В ноябре прошлого года кабмин принял решение приобрести в соответствии с предварительным договором купли-продажи1,5 млн доз вакцины этих производителей, однако, как указывает Министерство здравоохранения, ситуация с того времени сильно изменилась.

Так как в ЕС зарегистрированы четыре вакцины других производителей, Еврокомиссия приняла решение уменьшить объемы закупки этой вакцины.

"Странам разрешено выйти из этого договора и не закупать вакцину этого производителя", – сообщает министерство.

По его данным, Литва в общей сложности подписала договоры о приобретении вакцин семи производителей: 1,86 млн доз вакцины AstraZeneca, 0,7 млн доз Janssen, 1,38 млн доз CureVac, 0,5 млн доз Moderna, 9,3 млн доз Pfizer, 0,6 млн доз Novavax и 0,37 млн доз Valneva.

„Sanofi“
„Sanofi“
1 / 1AP nuotr.
„Sanofi“
# "Коронный укол"
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