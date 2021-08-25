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2021.08.25 09:34

В среду в Вильнюс прибудут 150 афганцев

BNS, LRT.lt2021.08.25 09:34
В Литву из Афганистана доставляют переводчиков
В Литву из Афганистана доставляют переводчиков / J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.

В среду из Афганистана в Литву будут доставлены самолетом еще около 150 человек, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"После полудня собранная нашей кабульской командой из одиннадцати человек вторая группа из полусотни афганских переводчиков и членов их семей должна приземлиться в Вильнюсе", - сообщил в своем фейсбуке Арвидас Анушаускас.

"Время возвращения еще согласовывается. Как я уже упоминал, ситуация динамичная, поэтому одна договоренность сменяется другой. У нас есть политические договоренности о помощи c несколькими странами, мы продолжаем согласовывать маршруты", - отметил он.

Литва намерена вывезти из Афганистана переводчиков и других лиц, которые помогали литовским военным.

В ночь со вторника на среду в Вильнюсском аэропорту совершил посадку самолет Польских авиалиний, на котором в Литву прилетели семьи 14-и переводчиков, в общей сложности – 50 человек.

А. Анушаускас сообщил в среду в эфире Радио ЛРТ, что на время проведения процедур по предоставлению убежища афганцы будут размещены в самоуправлении Расейняйского района.

Литва участвовала в миссии в Афганистане почти на протяжении 20 лет - в 2002-2021 году там служило литовских 5000 военных, они участвовали в нескольких военных операциях НАТО.

Трудовые договоры с армией Литвы в Афганистане было у 115 переводчиков.

На прошлой неделе в Литву из Афганистана доставлены самолетом шесть граждан этой страны: афганец, который работал в представительстве Евросоюза в Кабуле, и его семья.

В Литву из Афганистана доставляют переводчиков
В Литву из Афганистана доставляют переводчиков
1 / 1 J. Stacevičiaus/LRT.lt nuotr.
В Литву из Афганистана доставляют переводчиков
# Литва
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