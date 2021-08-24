Польша решила строить забор на границе с Беларусью, Литва достроит свой через год

Власти Польши в ответ на наплыв нелегальных иммигрантов из Беларуси решили построить на границе забор; в понедельник страны Балтии и Польша вновь обвинили белорусские власти во главе с Александром Лукашенко в том, что они преднамеренно отправляют тысячи беженцев к соседям.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник объявил в "Твиттере", что Польша построит на границе с Беларусью "прочный забор" высотой 2,5 метра.



Протяженность польско-белорусской границы - 399 километров.



Мариуш Блащак также вывесил фотографии, на которых солдаты протягивают на границе заграждения из спиралей колючей проволоки, и сообщил, что больше ста километров таких заграждений уже установлено.



Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в понедельник в совместном заявлении вновь обвинили белорусские власти в "планомерной и систематической организации" потока нелегальных иммигрантов на территорию ЕС и призвали ООН принять меры против Беларуси.



"Превращение беженцев и иммигрантов в оружие угрожает региональной безопасности Европейского союза и является грубым нарушением прав человека", - заявили главы правительств стран Балтии и Польши.



С Беларусью граничат Польша, Литва и Латвия, Эстония же поддерживает их из солидарности.

Соседи Беларуси и независимая пресса утверждают, что белорусские власти намеренно - в ответ на санкции ЕС - организовали массовую переброску нелегальных иммигрантов из Ирака и Сирии в Минск и обманом или силой отправляют их через границу.



Первой с наплывом тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока этим летом столкнулась Литва. В июле она ввела на границе чрезвычайное положение и начала сооружать заграждения, с начала августа литовские пограничники стали силой выдворять нелегалов обратно, после чего их массовый приток прекратился.



Всего в Литву за пару месяцев проник 4141 нелегальный иммигрант. За весь прошлый год их было всего 74.



В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила, что забор по всей 508-километровой границе с Беларусью будет достроен к следующему сентябрю.



"Физическое заграждение - это важный инструмент отражения этой гибридной атаки белорусского режима на Литву и ЕС", - цитирует слова Шимоните агентство Рейтер.



Трехметровый забор с колючей проволокой по верху построит литовское государственное предприятие электрических и газовых сетей EPSO-G, он обойдется по планам в 152 млн евро.

10 августа уже Латвия, столкнувшись с наплывом сотен нелегалов, объявила чрезвычайное положение в трех приграничных районах и разрешила пограничникам и военным применять силу против тех, кто пытается нарушить границу.



Польша готова помочь, но не принять



Польские пограничники за этот год задержали около 900 пришедших из Беларуси нелегальных иммигрантов без документов, причем только с 6 по 9 августа - 349 человек. За весь 2020 год их было 122.



Несколько дней назад на польско-белорусской границе была остановлена группа из 32 афганцев. В воскресенье польская погранохрана объявила, что по договоренности с белорусской стороной половина из них вернулась на восточную сторону границы, но остальные это делать отказываются и сидят, заблокированные, в лесу на польской территории.



"Гибридная агрессия". Как мигранты стали оружием в противостоянии Лукашенко с Западом



Латвия вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью - из-за наплыва мигрантов



"Месть Европе". Что происходит на белорусско-литовской границе?



В понедельник проблему беженцев обсудили дипломаты Польши и Беларуси.



Как сообщает агентство РИА Новости, глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, рассказав о предстоящей встрече журналистам, напомнил, что Польша готова помочь палатками, кроватями и прочим необходимым для размещения нелегалов, но только настаивает, что размещать их надо на белорусской территории.