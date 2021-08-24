Вадим Можейко. Миграционный кризис: новый просчет Лукашенко

Весной 2021 года Минск способствовал росту потока нелегальных мигрантов на литовской границе – в ответ на европейские санкции. В итоге Лукашенко лишь получит новые санкции, считает аналитик Вадим Можейко.

Миграционный кризис похож на инцидент с захватом самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту. И в том, и в другом случае официальный Минск переоценил свои возможности убеждать другие страны в собственной трактовке событий, а также недооценил риски. Полученные результаты (захватить блогера в одном случае или насолить Литве во втором) оказались непропорциональны издержкам, а вместо политических уступок Европа вводит новые санкции.

Солидарность вместо одиночества



18 августа прошла внеочередная встреча министров внутренних дел стран ЕС, посвященная реагированию на миграционный кризис, созданный Минском на границе с Литвой. Заявления белорусских чиновников и пропагандистов о том, что мигранты прилетают в Беларусь сами по себе, во внимание не приняли: политику Минска назвали "прямой атакой, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС".

Литве и другим странам ЕС, граничащим с Беларусью, пообещали дополнительную финансовую и техническую помощь для преодоления кризиса. В частности, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что установление ограждения и системы мониторинга может стоить больше 500 млн евро.

Таким образом, Лукашенко смог дополнительно мобилизовать страны ЕС против себя. И речь уже не о правах человека и честности выборов в Беларуси, а о жизненных интересах самого Евросоюза – не допустить повторения миграционного кризиса 2015 года. Надеясь ударить по слабому месту ЕС и вбить клин между Вильнюсом и Брюсселем, Лукашенко лишь активизировал европейскую солидарность.

Далекое внешнеполитическое эхо



Впрочем, внешнеполитическое противодействие миграционной войне Лукашенко не ограничилось единством стран ЕС. Власти Ирака приостановили все рейсы в Беларусь Iraqi Airways и других национальных авиаперевозчиков. Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines также прекратила чартерные рейсы из иракского города Эрбиль в Минск через Стамбул. На завтра после этого решения рейс из Эрбиля в Минск выполнил самолет иорданской авиакомпании Jordan Aviation (через Амман соответственно). Однако вряд ли и этот маршрут продержится долго.



Лукашенко всегда был доволен, что ему удается налаживать отношения со странами, которые не блещут уважением к правам человека и демократии – и не ждут этого от своих внешнеполитических партнеров. Белорусская дипломатия называла это "дальней дугой внешней политики", подразумевая под этим Ближней Восток, Южную Америку и другие далекие регионы. Однако одно дело – экономически сотрудничать с пусть и авторитарной, но стабильной и легитимной белорусской властью. А совсем другое – участвовать в авантюрах, призванных разозлить Евросоюз, вместе с непризнанным президентом, рискуя угодить под санкции.

Лукашенко не учел возможности европейской дипломатии в Ираке и других странах "дальней дуги". Сотрудничество с ЕС для них куда важнее, чем с Беларусью, и уж точно никто не захочет ввязываться в чужую для себя войну между Минском и Вильнюсом. В дальнейшем это приведет к тому, что Беларусь при Лукашенко будут рассматривать в таких странах как ненадежного партнера, втягивающего в мутные истории.

Блицкриг не получился



В долгосрочной перспективе план давить на Литву мигрантами изначально не имел серьезных шансов, в том числе из-за несопоставимости ресурсов на обустройство границы. Много лет белорусская пограничная инфраструктура, включая строительство и оснащение оборудованием пунктов пропуска, финансировалась программами технической помощи ЕС. Теперь же эти ресурсы просто будут перенаправлены на обустройство литовской стороны границы.





Фактор внезапности давал некоторый шанс, что в Литве не окажется достаточно необходимых ресурсов для реакции на кризис, а европейская бюрократия будет работать медленно. И действительно, сперва в Литве ощущалась нехватка не то что опытных кадров – даже банально колючей проволоки для обустройства ограждений. Однако с каждым днем возможностей Вильнюса для мобилизации ресурсов становится все больше: колючую проволоку доставляют в необходимых количествах, работу временных лагерей для мигрантов налаживают, на помощь литовским пограничникам приходят коллеги из соседних стран и европейского агентства Frontex.

Беларусь же со временем может усиливать разве что информационное давление, создавая пропагандистские телесюжеты и обвиняя Литву в насилии против мигрантов. Что, впрочем, может лишь снизить интерес мигрантов к белорусскому направлению. Попытки же перенаправить миграционные потоки в другие европейские страны, Латвию и Польшу, не могут увенчаться успехом – там, очевидно, готовились к такому развитию событий.

Велик риск, что Минск, не достигнув миграционным кризисом никаких целей, пойдет на дальнейшую эскалацию. Заложником такой политики становятся мигранты, чьи жизни могут оказаться разменной монетой для провокаций против Литвы. Возможны также инциденты с участием пограничников обеих стран. Все это будет сохранять Беларусь в списке актуальных проблем ЕС и способствовать усилению давления на режим Лукашенко.

Автор: Вадим Можейко, аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

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