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2021.08.24 09:29

Литовская делегация примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины

BNS, LRT.lt2021.08.24 09:29
Г. Науседа на саммите "Крымская платформа"
Г. Науседа на саммите "Крымская платформа" / Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.

Литовская делегация, возглавляемая президентом Гитанасом Науседой, во вторник примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины.

Сейм Литвы командировал в Киев вице-спикера Йонаса Ярутиса, председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса и председателя делегации Сейма Литвы в парламентской Ассамблее совета Европы Эмануэлиса Зингериса.

Украина объявила о независимости от Советского Союза 24 августа 1991 года, после путча в Москве.Однако в 2014 году Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров.

В Киеве Г. Науседа повторил, что Литва никогда не признавала и не признает оккупацию и аннексию Крыма.

По словам президента, международное сообщество должно занимать единую позицию в вопросе оккупации Крыма и добиваться того, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена в соответствии с принципами международного права.

Выступая на саммите "Крымская платформа", он подчеркнул, что в независимости, суверенитете и территориальной целостности Украины заинтересован весь демократический мир.

"Предстоит немало вызовов, однако будущее Украины в значительной мере будет зависеть от прогресса и изменений внутри страны. Украина целенаправленно движется по пути европейской и трансатлантической интеграции. Я надеюсь, что успешное проведение реформ ускорит процессы интеграции", – сказал Г. Науседа.

Г. Науседа на саммите "Крымская платформа"
Г. Науседа на саммите "Крымская платформа"
1 / 1Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijos/ R. Dačkaus nuotr.
Г. Науседа на саммите "Крымская платформа"
# Литва
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