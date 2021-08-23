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2021.08.23 17:04

Двойная вакцинация. Что делать жителям ЕС, привитым "Спутником"?

Deutsche Welle2021.08.23 17:04
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" / Shutterstock.com

Прививка есть, но она не считается. В такой ситуации оказались жители ЕС, которые привились российской вакциной "Спутник V". Что им сейчас делать? DW поговорила с врачами.

Таких, как Дженифер, в Евросоюзе несколько сотен, а то и тысяч - точных данных нет. В апреле в Россию из Германии даже были организованы специальные "прививочные туры", которые стоили несколько тысяч евро на человека. Кроме того, по официальным данным, "Спутником V" привиты более миллиона жителей Венгрии - это единственная страна Евросоюза, в которой активно используется российская вакцина.

Но перспективы признания российской вакцины в ЕС выглядят туманно. Европейский регулятор EMA с весны рассматривает заявку на регистрацию "Спутника V", но этот процесс затянулся. По сообщениям Reuters, разработчик вакцины не предоставил всех нужных данных. При этом в начале месяца Еврокомиссия признала прививочные сертификаты Сан-Марино, большинство жителей которого привились как раз "Спутником V". Это, однако, не означает признание "Спутника V" в ЕС.

Кто в ФРГ считается защищенным от ковида?

"Человек, привитый "Спутником V", может быть также прекрасно защищен и не нуждается в повторной вакцинации, даже если он не считается здесь официально привитым", - сказал в интервью DW глава немецкого общества иммунологии Карстен Вацль (Carsten Watzl). Все сводится к юридическому вопросу: кто и на каком основании официально считается защищенным от коронавируса?

Им считается лишь тот, кто привился одной из четырех допущенных в ЕС вакцин, либо переболел ковидом в последние полгода и имеет подтверждение этого. По мнению Вацля, гораздо лучше было бы признавать защищенным того, у кого достаточное количество антител, вне зависимости от того, как он эти антитела получил - переболев или вакцинировавшись. Проблема заключается в том, что никто не знает, сколько именно антител нужно для защиты от вируса, особенно с учетом его постоянной мутации.

"С точки зрения иммунологии, у людей, привившихся "Спутником V", нет причин для повторной вакцинации, - добавляет иммунолог. - И нет никаких рекомендаций со стороны Института Роберта Коха относительно того, что делать в этом случае". Однако без официального сертификата о вакцинации в Германии скоро опять не будут пускать в кафе, рестораны, парикмахерские и так далее - ведь число случаев заболевания коронавирусом в стране снова растет. А экспресс-тесты на коронавирус, которые могут заменить такой сертификат, с октября собираются сделать платными. Непривитым также сложнее путешествовать по Евросоюзу: нужно сдавать тесты, а в некоторых случаях даже выдерживать многодневный карантин.

В этой ситуации многие решаются на повторную вакцинацию признанным в ЕС препаратом.

Насколько безопасна повторная вакцинация?

Однозначного ответа на этот вопрос пока не может дать никто, поскольку исследований безопасности и эффективности комбинации "Спутника V" с четырьмя признанными в ЕС вакцинами (это AstraZeneca, Moderna, BioNTech/Pfizer и Johnson & Johnson) пока проводилось очень мало.

В конце июля началось проведение клинических исследований совместимости препаратов AstraZeneca и "Спутник Лайт". Первую дозу "Спутника V" официально совмещают с AstraZeneca в Аргентине - из-за перебоев с поставками в эту страну второй дозы российской вакцины. Предварительные результаты национального исследования этой комбинации, проводимого министерством здравоохранения страны, свидетельствуют о повышении количества антител в организме.

Сочетание вакцин разных типов действительно способствует большей защите, говорит Карстен Ватцль. Особенно эффективна комбинация векторной и мРНК-вакцин, подчеркивает он. Исследования на эту тему проводятся в Университете Саара в Германии, в Оксфордском университете в Великобритании, а также в мадридском Институте здоровья имени Карлоса III. Из предварительных результатов этих исследований следует, что иммунный ответ пациентов, привитых комбинацией вакцин, намного сильнее, чем у тех, кто получил две дозы одной и той же вакцины.

Когда, как и чем повторно вакцинироваться в Германии?

Главный врач по вакцинации Кельна Юрген Застров (Jürgen Zastrow) также считает, что в отсутствии результатов исследований со "Спутником V" можно по аналогии посмотреть на исследования с AstraZeneca.

"Механизм работы векторной вакцины нам знаком, даже если там использованы другие векторы, чем у нас, - сказал он в интервью DW. - Поэтому я предполагаю, что никакого повышенного риска нет. В том случае, если ваша первая вакцинация была полгода назад, я был с точки зрения рисков для здоровья относился к вам как к пациенту, который вообще не привит."

Таким образом, врач советует подождать как минимум шесть месяцев после первой вакцинации, а потом смело прививаться повторно - любым зарегистрированным препаратом. Большую защиту, по мнению врача, может обеспечить комбинация с препаратом мРНК, а если в приоритете время - одна доза векторной вакцины Johnson & Johnson тоже не навредит.

Но многие немецкие врачи отказываются повторно вакцинировать уже привитых "Спутником V". Дженифер Пальке рассказывает, что неоднократно звонила на горячую линию по вакцинации в Бонне, но ей отказывали, узнав, что она уже привита "Спутником". Она обращалась и к своему семейному врачу, но тот, по словам девушки, также не захотел "с этим связываться". В итоге, чтобы получить заветную прививку Дженифер пришлось скрыть тот факт, что она уже вакцинирована. После двух уколов BioNTech/Pfizer она получила официальный электронный европейский сертификат о вакцинации - с ним и в отпуск можно поехать, и в ресторан пойти.

Deutsche Welle

Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
1 / 1Shutterstock.com
Вакцина "Спутник V"
# "Коронный укол"
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