Г. Науседа примет участие в открытии Крымской платформы

В воскресенье президент Гитанас Науседа отправляется с трехдневным визитом в Украину. В понедельник он примет участие в инаугурационной встрече Крымской платформы, а во вторник – в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Крымская платформа – это дипломатическая инициатива Украины, призванная привлечь внимание международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Г. Науседа подчеркивает, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Крым / Scanpix nuotr.

«Мы не признаем и не признаем оккупацию Крыма. Я полностью поддерживаю усилия президента Владимира Зеленского по привлечению внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма. Нельзя терпеть и узаконивать агрессивную экспансионистскую политику России», - цитируются слова литовского лидера в пресс-релизе.

Киево-Печерская лавра / Wikipedia

В рамках визита президент также откроет Литовский сквер в Киеве и примет участие в церемонии открытия памятника военному и государственному деятелю Великого княжества Литовского Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.