Новости

2021.08.22 10:38

Г. Науседа примет участие в открытии Крымской платформы

BNS2021.08.22 10:38
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа / LR Prezidentūros kanceliarijos nuotr.

В воскресенье президент Гитанас Науседа отправляется с трехдневным визитом в Украину. В понедельник он примет участие в инаугурационной встрече Крымской платформы, а во вторник – в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины.

Крымская платформа – это дипломатическая инициатива Украины, призванная привлечь внимание международного сообщества к незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Г. Науседа подчеркивает, что Литва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Крым
Крым / Scanpix nuotr.

«Мы не признаем и не признаем оккупацию Крыма. Я полностью поддерживаю усилия президента Владимира Зеленского по привлечению внимания международного сообщества к незаконной аннексии Крыма. Нельзя терпеть и узаконивать агрессивную экспансионистскую политику России», - цитируются слова литовского лидера в пресс-релизе.

Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра / Wikipedia

В рамках визита президент также откроет Литовский сквер в Киеве и примет участие в церемонии открытия памятника военному и государственному деятелю Великого княжества Литовского Константину Острожскому в Киево-Печерской лавре.

Гитанас Науседа
Крым
Киево-Печерская лавра
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
1 / 3LR Prezidentūros kanceliarijos nuotr.
Крым
Крым
2 / 3Scanpix nuotr.
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
3 / 3Wikipedia
Гитанас Науседа
Крым
Киево-Печерская лавра
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Анжелика Агурбаш
1 мин. назад

Агурбаш: Надеемся, что Путин перестанет поддерживать режим Лукашенко

Коронавирус в Японии
5 мин. назад

Le Monde: Япония переживает "беспрецедентный" рост заражений Covid-19

Жители Афганистана у Кабульского аэропорта
28 мин. назад

В аэропорту Кабула в давке погибли семь человек

Лекция в вузе
55 мин. назад

Университеты ломают голову, как проверять паспорта возможностей студентов

Алитусская больница им. Стасиса Кудирки
1 ч. назад

В Литве – еще 407 случаев COVID-19, скончалось 5 человек

Берлин-Митте
1 ч. назад

Bild: "Это более вопиющий случай, чем убийство в Тиргартене"

Пограничник
1 ч. назад

Вчера возвращены только два мигранта; однозначное число фиксируется впервые с начала августа

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну "русофобам". Что стало поводом?

Беспорядки у здания Сейма после митинга противников санитарных ограничений
6
2 ч. назад

Сейм планирует внести в кодекс поправки о препятствовании журналистам исполнять свой долг

6
Запуск российской крылатой ракеты с двигателем на ядерном топливе 1 марта 2018 года
3 ч. назад

CNN: Россия готовится к новым испытаниям ракеты с атомным двигателем "Буревестник"

Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий
2021.08.21 16:23

Премьеры стран Балтии и Польши беседовали о согласованных действиях в борьбе с миграцией

Пограничник
2021.08.22 09:51

Вчера возвращены только два мигранта; однозначное число фиксируется впервые с начала августа

Алитусская больница им. Стасиса Кудирки
2021.08.22 10:17

В Литве – еще 407 случаев COVID-19, скончалось 5 человек

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.21 12:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Если талибы узнают, убьют на месте". Каково сейчас быть геем в Афганистане

Проект Национального концертного зала
2021.08.22 08:00

Главный архитектор Вильнюса предвидит подорожание строительства Национального концертного зала

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.22 09:40
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Единая Россия" хочет запретить въезд в страну "русофобам". Что стало поводом?

Беспорядки у здания Сейма после митинга противников санитарных ограничений
6
2021.08.22 09:15

Сейм планирует внести в кодекс поправки о препятствовании журналистам исполнять свой долг

6
Осмотр места преступления в Ленинградской области
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.21 13:45
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

По подозрению в ритуальных убийствах в России задержаны две семейные пары

Михаил Горбачев
2021.08.21 13:10

Die Welt: Михаил Горбачев - трагический герой

В Санкт-Петербурге закрашивают граффити с изображением Алексея Навального
2021.08.21 14:14

Немцы увлеклись книгой судебных речей Навального