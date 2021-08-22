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2021.08.22 11:20

Le Monde: Япония переживает "беспрецедентный" рост заражений Covid-19

Le Monde, InoPressa2021.08.22 11:20
Коронавирус в Японии
Коронавирус в Японии / AP nuotr.

"Перед лицом "беспрецедентной" и "совершенно неожиданной" волны заражений Covid-19, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вынужден был расширить профилактические меры на новые департаменты. Выступая перед прессой во вторник, 17 августа, он объявил, что с 20 августа до 12 сентября в 7 департаментах будет введен режим чрезвычайной ситуации. Они добавятся к 6 другим департаментам, включая Токио, где бары и рестораны должны закрываться в 8 часов вечера, жителей побуждают сократить свои прогулки, а бизнес - развивать удаленную работу", - пишет корреспондент Le Monde в Токио Филипп Месмер.

"Под воздействием очень заразного варианта Дельта число ежедневных заражений в Японии с 3885 случаев 17 июля дошло до 19 955 случаев 17 августа. Количество тяжелых пациентов составляет 1646, что является рекордом для государственных больниц, поскольку только они оказывают помощь пациентам, инфицированным Covid-19. Большинство частных учреждений (то есть 80% японских больниц) отказываются это делать, - сообщает автор статьи. "Инфраструктура общественного здравоохранения находится под огромным давлением, сопоставимым со стихийным бедствием", - говорят правительственные эксперты".

(...) "Особенно напряженная обстановка в Токио, где с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации. Показатель положительных тестов на коронавирус с начала августа превысил 20%. Консультативная комиссия по Covid-19 столицы считает, что ситуация сейчас "вышла из-под контроля", - пишет Le Monde.

"С 24 августа по 5 сентября Токио примет Паралимпийские игры, и по решению организаторов, они пройдут без зрителей. Некоторые спортсмены-паралимпийцы страдают сопутствующими заболеваниями, связанными с риском развития тяжелой формы Covid-19. "Моя нормальная дыхательная функция сравнима с функцией восьмидесятилетнего человека", - объясняет, например, игрок в бочче (вид спорта, принадлежащий к семейству игр с мячом, близких к петанку) Такаюки Хиросе. В случае заражения у него могут развиться такие же серьезные симптомы, как и у пожилых людей", - говорится в статье.

"Ситуация такова, что Суга в начале августа призвал принимать в больницу только тяжелых больных и для нуждающихся пациентов устанавливать "кислородные станции" на дому. Он также ратовал за ускоренное распространение препаратов на основе антител для наиболее пострадавших, что не предотвратило смерть некоторых пациентов, оставшихся дома. 9 августа в Токио одному пациенту в тяжелом состоянии отказали 120 больниц, прежде чем он нашел место", - описывает Месмер.

"Станет ли население следовать последним рекомендациям правительства, которое газета "Асахи симбун" считает "слишком оптимистичным" в отношении коронавируса, и уровень поддержки которого, согласно последним опросам, не превышает 30%?" - задумывается журналист.

(...) "Правительство подталкивает людей к принятию профилактических мер, играя на страхе заражения, но это больше не срабатывает", - считает Кей Хираи, медицинский психолог из Осакского университета.

(...) "В то же время многие бары и рестораны не соблюдают правила, несмотря на риск штрафов. "Расходы на аренду и персонал в центре Токио очень высоки. Помощи недостаточно, чтобы покрыть их", - объяснил газете "Майнити симбун", владелец идзакая (японской пивной) из оживленного района Синдзюку. Чтобы противостоять подобной тенденции, Cуга, как сообщается, рассматривает возможность оказания дополнительной помощи в размере 300 млрд иен (2,3 млрд евро) компаниям, испытывающим трудности из-за пандемии", - говорится далее.

"Правительство также пытается активизировать идущую в замедленном режиме вакцинацию. (...) В настоящее время только 31,6% японцев прошли полный цикл вакцинации", - указывает издание.

"Из-за столь неоднозначных результатов существующего механизма Сигеру Оми, старший советник правительства по Covid-19, выступил за принятие закона, позволяющего ужесточить ограничения и даже ввести реальный локдаун. Суга до сих пор враждебно относился к таким решениям, в эффективности которых он сомневался и которые он считал "чуждыми для Японии" и "угрожающими индивидуальным свободам", однако теперь он готов изменить свою точку зрения и рассмотреть новые законодательные меры", - резюмирует Филипп Месмер.

InoPressa

Коронавирус в Японии
Коронавирус в Японии
1 / 1AP nuotr.
Коронавирус в Японии
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