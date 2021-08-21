Пограничники не впустили больше десяти лиц, пытавшихся нелегально попасть из Беларуси

За минувшие сутки, с полуночи пятницы до субботы, сотрудники Службы охраны государственной границы не допустили на территорию Литвы более десяти мигрантов, пытавшихся нелегально пробраться со стороны Беларуси.

Как сообщает Служба охраны государственной границы, мигранты пытались пересечь государственную границу на закрытых участках в Игналинском и Варенском районах.

На приграничных участках и далее осуществляют патрулирование подразделения Службы охраны государственной границы, усиленные военными. Работа ведется в нормальном режиме, крупных инцидентов на государственной границе с Беларусью не зафиксировано.