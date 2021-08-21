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2021.08.21 09:14

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины

DW2021.08.21 09:14
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание России транспортировать некий минимальный объем газа через Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в Киев гарантий для его страны. Об этом Зеленский заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, выдержки из которого опубликованы в субботу, 21 августа.

В качестве примера таких гарантий Владимир Зеленский назвал возможное обещание транспортировать через Украину некий минимальный объем газа. Он выразил надежду на то, что Меркель до приезда в Киев все же удастся достичь соответствующего соглашения с Владимиром Путиным. Зеленский охарактеризовал свои отношения с главой Германии как прагматичные. "Меня больше интересуют результаты, поддающиеся учету, пусть и в ограниченном количестве. Я не ожидаю, что канцлер приедет в Киев с подарками", - подчеркнул украинский президент.

Визит Ангелы Меркель в Москву

В пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Тема транзита газа через Украину также обсуждалась во время встречи, но приехать в Киев с гарантией того, что российско-украинский контракт будет продлен после 2024 года, у Меркель, судя по всему, не получится. Путин в качестве ответного шага требует от европейцев договориться об условиях поставок газа. Пока что газовый контракт приносит Украине ежегодный доход в размере около 2 млрд долларов.

DW

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
1 / 1AP nuotr.
Владимир Зеленский
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