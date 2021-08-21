"Дождь" и "Важные истории" внесены в России в список СМИ-"иноагентов"

Минюст России внес телеканал "Дождь" (под номером 34) и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории", под номером 37) в список СМИ – иностранных агентов.

Телеканал "Дождь" не был уведомлен о внесении в реестр СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Дождь" – телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет. "Важные истории" – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

Объявлять телеканал Дождь иностранным агентом, на мой взгляд, абсолютное злоупотребление правом.

Мы знаем наших коллег как честных профессионалов и желаем им оспорить это несправедливое и политическое решение в суде — Алексей Венедиктов (@aavst) August 20, 2021

К иноагентам также причислены семь человек: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй" – главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое – лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Идея российского круглосуточного информационного телеканала возникла в 2007 году у Натальи Синдеевой во время пребывания на телерынке во Франции. Вместе с Верой Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой она взялась за организацию будущего канала, и в апреле 2010 года канал начал работу.



В 2011 году телеканал получил специальный приз национального телевизионного конкурса "ТЭФИ". В 2012 году "Дождь" участвовал в конкурсе на получение федерального статуса – включение в состав второго мультиплекса цифрового телевидения России. Несмотря на то, что многие считали канал одним из главных фаворитов конкурса, во второй мультиплекс он не попал.

В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор, а в 2019 году информация появилась в финансовой отчётности самого канала.

Радио Свобода