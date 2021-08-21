Новости

2021.08.21 09:08

"Дождь" и "Важные истории" внесены в России в список СМИ-"иноагентов"

Радио «Cвобода»2021.08.21 09:08
Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова / Wikipedia

Минюст России внес телеканал "Дождь" (под номером 34) и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории", под номером 37) в список СМИ – иностранных агентов.

Телеканал "Дождь" не был уведомлен о внесении в реестр СМИ-иноагентов, сообщил "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

"Дождь" – телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет. "Важные истории" – интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.

К иноагентам также причислены семь человек: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй" – главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое – лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Идея российского круглосуточного информационного телеканала возникла в 2007 году у Натальи Синдеевой во время пребывания на телерынке во Франции. Вместе с Верой Кричевской, Ольгой Попковой и Ольгой Захаровой она взялась за организацию будущего канала, и в апреле 2010 года канал начал работу.

В 2011 году телеканал получил специальный приз национального телевизионного конкурса "ТЭФИ". В 2012 году "Дождь" участвовал в конкурсе на получение федерального статуса – включение в состав второго мультиплекса цифрового телевидения России. Несмотря на то, что многие считали канал одним из главных фаворитов конкурса, во второй мультиплекс он не попал.

В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор, а в 2019 году информация появилась в финансовой отчётности самого канала.

Радио Свобода

Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
1 / 1Wikipedia
Съемочная группа "Дождя" на марше в поддержку Ивана Голунова
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Литовско-белорусская граница
9 мин. назад

Пограничники не впустили больше десяти лиц, пытавшихся нелегально попасть из Беларуси

Владимир Зеленский
42 мин. назад

Зеленский ожидает от визита Меркель гарантий для Украины

Алексей Навальный
55 мин. назад

США ввели второй пакет санкций по делу об отравлении Навального

Михаил Ходорковский
1 ч. назад

М. Ходорковский призывает не называть выборы в Госдуму выборами

Арвидас Анушаускас
1 ч. назад

Министр: Литва доставила из Афганистана самолетом семью из шести человек

Президентский дворец
1 ч. назад

Президентский офис: Подразделение НАТО по аналитике в Литве не учреждается

Вильнюсский аэропорт
1 ч. назад

Не имеющим иммунитета придется изолироваться по возвращении из Норвегии, Германии

Алексей Навальный
16 ч. назад

Федор Крашенинников. Год Навального - год, изменивший Россию

Встреча В. Путина и А. Меркель
17 ч. назад

Frankfurter Allgemeine. Почему у Путина теперь есть проблема

М. Ходорковский
17 ч. назад

Ходорковский в Литве: Лукашенко оказывает услугу Кремлю

дополнено
2021.08.20 14:12

В Литве более 500 компаний перешли на «паспорт возможностей»: число клиентов растет, но есть и недовольные

Ассоцитавное фото
2021.08.20 10:51

В Литве планируется учредить аналитическое подразделение НАТО

М. Ходорковский
2021.08.20 16:26

Ходорковский в Литве: Лукашенко оказывает услугу Кремлю

дополнено
Встреча В. Путина и А. Меркель
2021.08.20 16:38

Frankfurter Allgemeine. Почему у Путина теперь есть проблема

Литовско-белорусская граница
2021.08.20 10:20

Литва планирует за год построить стену на границе с Беларусью

Вильнюс
2021.08.20 10:34

В Литве - 537 новых случаев коронавируса

Эвакуация из аэропорта Кабула
Интервью LRT.lt 5
2021.08.20 10:07
Интервью LRT.lt

Почетный консул Литвы в Узбекистане: мы надеемся, что с «Талибаном» у нас будут плодотворные отношения

5
Kremlius
2021.08.20 13:11

Вильнюсский форум России - о диалоге с Кремлем и борьбе с экспортом российской коррупции

Арвидас Анушаускас
2021.08.21 08:39

Министр: Литва доставила из Афганистана самолетом семью из шести человек

Владимир Гурфинкель
2021.08.20 11:58

Режиссер Гурфинкель: Шолом-Алейхем – это вечный повод вступить в диалог со своими предками и детьми