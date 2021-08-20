В Литве более 500 компаний перешли на «паспорт возможностей»: число клиентов растет, но есть и недовольные

В Литве 569 компаний решили принимать только клиентов с «паспортом возможностей». Большинство предпринимателей не сожалеют об этом решении и заявляют, что привлекают таким образом больше посетителей, но отмечают, что недовольные клиенты пытаются им навредить негативными комментариями в интернете.

С приближением 13 сентября, когда большинство услуг и мероприятий для непривитых жителей Литвы будет закрыто, некоторые рестораны, бары, отели, салоны красоты решили обслуживать только тех клиентов, у которых есть «паспорт возможностей».

По данным Национального центра общественного здоровья, 569 предприятий решили обслуживать только владельцев подобных прививочных сертификатов. В Вильнюсе таких компаний насчитывается 306, в Каунасе - 53, в Клайпеде - 29, в Паланге - 29.

Большинство компаний относится к сфере общественного питания - 460, гостиничному бизнесу - 31, салонам красоты - 24.

Количество клиентов выросло в разы



/ D. Umbraso/LRT nuotr.

Видмантас Чичелис, руководитель бара Local Pub, говорит, что решение обслуживать только тех клиентов, у которых есть «паспорт возможностей», себя оправдало. Клиенты довольны, да и бизнес пошел в гору - количество бронирований увеличилось.

«Увеличился позитивный настрой посетителей. Когда просишь клиента показать «паспорт возможностей», они это делают с большим энтузиазмом. (...) Да и нам самим работать веселее, потому что мы можем обслуживать без масок. Кроме того, если на улице плохая погода, внутри мы можем принять больше людей. Особенно сейчас, когда погода плохая, это особенно актуально.

Мы также заметили увеличение количества клиентов. В понедельник мы одними из первых заявили, что будем работать только с «паспортом возможностей», и поток у нас был вдвое больше, чем обычно», - говорит В. Чичелис.

На вопрос, приходилось ли ему встречать рассерженных клиентов, которых не приняли из-за того, что у них нет QR-кода, менеджер бара ответил, что таких было немного.

«У нас было, может быть, 2–3 случая, когда клиенты были недовольны. Один обещал жаловаться, другие просто нахмурились и что-то пробурчали. Были и те, кто говорили, что сами виноваты в том, что не прошли вовремя вакцинацию. Если посчитать, то девять из десяти человек, которых мы не смогли обслужить, на это отреагировали нормально.

Недовольных антипрививочников мало, но они очень злые и у них много свободного времени. Мы заметили, что в первые дни после публикации списка кафе и баров, которые будут обслуживать только клиентов с «паспортом возможностей», такие люди прошлись по компаниям из этого списка и оценили их всех на Facebook или Gogle единицей и оставили негативные комментарии", - сказал менеджер бара.

Были желающие отомстить



/ J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ренатас Вайнюс, управляющий ресторанами Selfish в Паланге, Вильнюсе и Каунасе, говорит в интервью LRT.lt, что не сожалеет о решении обслуживать только клиентов с «паспортом возможностей», потому что в ресторанах совершенно другая атмосфера, кроме того, растет оборот.

"Наши клиенты довольны. В ресторанах совсем другая атмосфера, все знают, что сидят среди единомышленников. Спокойнее и сотрудникам, которые знают, что большинство клиентов вакцинированы.

Оборот тоже вырос. Когда мы объявили в воскресенье, что с понедельника будем принимать только клиентов с паспортом возможностей, нам пришлось подвезти больше столиков, так как количество заказов увеличилось. В ресторанах Вильнюса и Каунаса клиентов было больше, поэтому мы фиксируем рост оборота. В Паланге меньше клиентов, но погода на взморье ухудшилась», - говорит бизнесмен.

Он отмечает, что ему приходилось иметь дело с клиентами, которые были недовольны новым порядком, а некоторые даже пытались отомстить.

"Недовольные были. Одни просто пришли в негодование, другие даже мстили - писали отрицательные отзывы на порталах и ставили ресторану низкий рейтинг - единицу», - говорит Р. Вайнюс.

Правительство Литвы с 13 сентября вводит новые ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей": они смогут делать покупки только в небольших магазинах и аптеках. Кроме того, сокращается список доступных им услуг – они не смогут посещать парикмахерские, салоны красоты, места торговли и развлечений, рестораны, бары, кафе.

Представители бизнеса уже сейчас могут принять решение принимать клиентов только с «паспортом возможностей».

Около 850 тысяч человек уже имеют в наличии «паспорт возможностей», который получить могут вакцинированные, переболевшие и прошедшие тест на коронавирус жители Литвы.