20 августа исполняется год со дня покушения на Алексея Навального

20 августа исполняется год со дня, когда был отравлен Алексей Навальный. Оппозиционер летел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске. Там политика госпитализировали в состоянии комы.

Через два дня после экстренной посадки самолёта родным Навального удалось добиться перевозки оппозиционера в зарубежную клинику. Политика отправили на лечение в Берлин. Там в его организме нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок". Его использовали при покушении в Великобритании на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь.



Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что Навальный, действительно, подвергся воздействию боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, речь шла о покушении на Навального, в котором участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за нападением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают и ставят под сомнение сам факт отравления.

17 января 2021 года Навальный вернулся после лечения в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день политика арестовали. Федеральная служба исполнения наказаний сочла, что оппозиционер, находясь за границей на лечении, нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше", по которому он был условно осуждён в 2014 году. В феврале суд заменил Навальному срок на реальный.



После ареста Навального приговора суда в России прошли многотысячные акции протеста в поддержку Навального. Полиция задержала тысячи человек. Возбуждены уголовные дела – в основном за применение насилия в отношении полицейских. Несколько человек получили реальные сроки.

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии в городе Покров Владимирской области. В общей сложности политик должен провести там два года и восемь месяцев.



В колонии Навальный состоит на профилактическом учёте как склонный к побегу. В список склонных к побегу его внесла комиссия следственного изолятора "Матросская тишина", объяснив это тем, что он публично говорил о намерении сбежать. Оппозиционер назвал эти слова шуткой.

МИД России по поводу годовщины покушения на Навального заявил, что отравление было спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России в глазах остального мира.

В сообщении отмечается, что в самолёте, который прилетел из Германии за Навальным в Омск находился гражданин ФРГ, информация о котором не раскрывается Берлином, и соратница Навального Мария Певчих. МИД утверждает, что она связана с британскими спецслужбами. Фактически из сообщения МИД можно сделать вывод, что российское ведомство считает, что яд в анализы Навального добавили уже в Германии. Утверждается, что в Омске врачи никаких отравляющих веществ не нашли.

МИД также раскритиковал Германию в вопросах взаимодействия с Москвой. В заявлении российского ведомства, в частности, говорится, что Берлин оставил без содержательных ответов восемь обращений Генпрокуратуры России.

Германия и ЕС в целом, а также США и ряд других стран ввели против нескольких российских официальных лиц санкции в связи с отравлением Навального, заявив, что речь идёт об использовании на российской территории химического оружия. Они также призывают освободить оппозиционера, называя вынесенный ему приговор политически мотивированным.



Радио "Свобода"