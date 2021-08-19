Новости

2021.08.19 10:17

В Литве - 506 новых случаев коронавируса

BNS2021.08.19 10:17
Вильнюс
Вильнюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса и два летальных исхода, сообщил в четверг Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 260,4 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки было сделано 6973 ПЦР-теста и 7686 тестов на антиген COVID-19.

В настоящее время в больницах страны находится 440 пациентов с коронавирусом, 51 из них – в реанимации.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера было привито 11 366 человек, второй дозой - 9771 человек. В общей сложности с начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито 56,7% населения.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 291 тыс. человек.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4466 человек.

Вильнюс
Вильнюс
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Вильнюс
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Ассоциативное фото
45 мин. назад

Руководитель конфедерации профсоюзов: мы никак не можем согласиться с принудительной вакцинацией

МиГ-29
2 ч. назад

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

Литовско-белорусская граница
17 ч. назад

Чмилите-Нильсен: с приближением учений "Запад" провокаций на границе может быть больше

Cпектакль «Дядя Ваня»
5
18 ч. назад

Спектакль Русского театра Литвы "Дядя Ваня" возвращается в Палангу

5
"Талибан" в Кабуле
18 ч. назад

Ауштрявичюс: хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе

Габриэлюс Ландсбергис
20 ч. назад

Ландсбергис: Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу 12 пограничников

На литовско-белорусской границе
22 ч. назад

В Литву не смогли попасть 100 нелегальных мигрантов, границу нарушили 12 пограничников из Беларуси

Граффити с изображением А. Навального
22 ч. назад

Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть

Вильнюс
1 д. назад

В Литве - 576 новых случаев коронавируса

Талибан
1 д. назад

Бизнес с "Талибаном": чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России

Габриэлюс Ландсбергис
2021.08.18 14:08

Ландсбергис: Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу 12 пограничников

На литовско-белорусской границе
2021.08.18 12:09

В Литву не смогли попасть 100 нелегальных мигрантов, границу нарушили 12 пограничников из Беларуси

Литовско-белорусская граница
2021.08.18 17:09

Чмилите-Нильсен: с приближением учений "Запад" провокаций на границе может быть больше

Cпектакль «Дядя Ваня»
5
2021.08.18 16:17

Спектакль Русского театра Литвы "Дядя Ваня" возвращается в Палангу

5
"Талибан" в Кабуле
2021.08.18 15:48

Ауштрявичюс: хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе

Граффити с изображением А. Навального
2021.08.18 11:42

Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть

МиГ-29
2021.08.19 08:26

В Астраханской области разбился истребитель МиГ-29

Ассоциативное фото
2021.08.19 09:54

Руководитель конфедерации профсоюзов: мы никак не можем согласиться с принудительной вакцинацией