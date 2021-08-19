В Литве - 506 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 506 новых случаев коронавируса и два летальных исхода, сообщил в четверг Департамент статистики.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 260,4 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки было сделано 6973 ПЦР-теста и 7686 тестов на антиген COVID-19.

В настоящее время в больницах страны находится 440 пациентов с коронавирусом, 51 из них – в реанимации.

Первой дозой вакцины от COVID-19 вчера было привито 11 366 человек, второй дозой - 9771 человек. В общей сложности с начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито 56,7% населения.

С начала коронавирусной пандемии в Литве переболели/больны 291 тыс. человек.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 4466 человек.