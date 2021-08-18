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2021.08.18 16:17

Спектакль Русского театра Литвы "Дядя Ваня" возвращается в Палангу

LRT.lt2021.08.18 16:17
Cпектакль «Дядя Ваня»
Cпектакль «Дядя Ваня» / L. Vancevičienės nuotr.

Спектакль русского драматического театра Литвы (РДТЛ) «Дядя Ваня» после годового перерыва приезжает в курортный город Палангу. 20 и 21 августа иммерсивный спектакль на русском языке по пьесе Антона Чехова будет показан в Музее бурмистра Паланги Йонаса Шлюпаса (ул. Витауто 23а, Паланга), говорится в сообщении театра.

Режиссер и автор инсценировки спектакля «Дядя Ваня» Тадас Монтримас в 2020 г. за этот спектакль получил высшую театральную награду Литвы – «Золотой сценический крест» в номинации «Опыт года». Зрители смогут погрузиться в действие спектакля и расширить свои границы понимания театра и его творческих возможностей.

Иммерсивный спектакль РДТЛ «Дядя Ваня» в Вильнюсе играют в Литературном музее А. Пушкина в Маркучяй. Поэтому неслучайно для этого спектакля в Паланге был выбран сохранивший аутентичную атмосферу и исторический интерьер музей доктора, первого бурмистра и общественного деятеля Йонаса Шлюпаса.

Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля "Дядя Ваня" / L. Vansevičienės nuotr.

«Сцены из провинциальной жизни», как назвал их сам А. Чехов, в уникальном культурном пространстве воплотила в жизнь и адаптировала к обстановке музея художник-сценограф Ирина Комиссарова.

В спектакле «Дядя Ваня» заняты: Александр Агарков (Серебряков), Юлиана Володько (Елена Андреевна), Елена Орлова (София Александровна), Инга Машкарина (Войницкая), Вячеслав Лукьянов (Войницкий), Андрюс Даряла (Астров), Люда Гнатенко (умершая жена Серебрякова), Юрий Щуцкий (Телегин), Валентина Лукьяненко (Марина) и др.

«Спектакль напоминает прогулку по миру “Дяди Вани”. Мемориальные комнаты музея сохранили свою уникальную атмосферу конца XIX – начала XX вв., которую мы стараемся передать через воссозданный интерьер того времени, костюмы, запахи, освещение. Есть и определенные требования для зрителей. Например, полностью выключить мобильные телефоны, не общаться друг с другом, носить созданные специально для этого спектакля бумажные маски и не снимать их до конца представления. Все это для того, чтобы зритель смог остаться наедине со своими мыслями, не отвлекался и стал “невидимым” свидетелем событий, наблюдая за ними будто через объектив видеокамеры», – говорит режиссер Т. Монтримас.

В Паланге спектакль будет показан четыре раза в течение двух дней: 20 августа, в пятницу, в 18.00 и 20.00, а 21 августа, в субботу, в 15.00 и 17.00. Билеты можно приобрести на платформе Tiketa.lt

Cпектакль «Дядя Ваня»
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Cпектакль «Дядя Ваня»
Cпектакль «Дядя Ваня»
1 / 5L. Vancevičienės nuotr.
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
2 / 5L. Vansevičienės nuotr.
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
3 / 5L. Vansevičienės nuotr.
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
4 / 5Фото РДТЛ
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
5 / 5Фото РДТЛ
Cпектакль «Дядя Ваня»
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Сцена из спектакля "Дядя Ваня"
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
Спекталь Русского театра "Дядя Ваня" в Маркучяй
# Культура
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