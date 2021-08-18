Ауштрявичюс: хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе

"Ситуация в Афганистане всех застигла врасплох. Никто не был готов к такому ходу действий", - говорит европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

"Теперь необходимо скорейшим и эффективнейшим образом пересмотреть все стратегии и решения по Афганистану, оценивая качественно новую ситуацию", - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ, комментируя позицию ЕС по Афганистану.



В четверг намечается общее заседание комитета по иностранным делам и других комитетов на уровне Европарламента.



"Мы будем обсуждать этот вопрос, и надо пересмотреть всю стратегию по Афганистану, которая раньше основывалась на определенных приоритетах. Теперь надо оценить совершенно новую гуманитарную ситуацию в стране, риск новых миграционных потоков и т. д. Я думаю, что можно ожидать пересмотра финансовой помощи: «Талибан» не может ожидать существенного финансового потока из Евросоюза, если не будет соблюдать элементарных прав человека, особенно учитывая ситуацию с правами женщин", - говорит европарламентарий.

Что касается беженцев из Афганистана, то, мнению П. Ауштрявичюса, есть два аспекта, которые надо иметь в виду.



"Во-первых, уже сейчас на территории, скажем, Турции и соседних стран находится большое количество афганцев. Кстати, в последние два года афганцы составляют вторую по численности группу мигрантов в Евросоюзе, больше, чем 30% и, наверное, к этим беженцам я думаю, подход будет более мягкий, потому что принять решение о возвращении их в Афганистан в то время, как к власти пришел «Талибан», я не вижу у европейских стран никакой политической воли или, скажем так, смелости. И, кстати, четыре европейские страны, которые имели отдельные соглашения по возвращению беженцев, приостановили действие этих договоров, и обратно беженцы в Афганистан не возвращаются.

Второе – надо предвидеть, что будет всплеск миграционных потоков, из-за разных причин. Уже сейчас ясно, что более образованные люди будут бежать из Афганистана, они не доверяют «Талибану». Хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе. Это реакционная сила, сила, которая хочет ввести шариат, а это означает очень жесткие условия жизни, а для тех, кто более образован – это практически невозможно. Это сокращение культурных мероприятий. Это, в целом, политика культуры только по шариату, по очень жестким правилам и т. д. Все-таки за десятилетия страна изменилась. У населения совсем другой подход, и практику, жизненный опыт уже в нормальных условиях, несмотря на всю напряженность со стороны безопасности", - говорит европарламентарий.

Он полагает, что потоки беженцев возрастут. "Я не хочу пугать никого разными цифрами, но они могут возрасти существенно. Вот к этому надо готовиться и думать, насколько Евросоюз будет рассматривать все эти вопросы. И, наверное, надо сотрудничать со странами региона, чтобы они тоже принимали часть этих беженцев, а не только смотрели на Европу. Афганистан – это проблема не только Европы", - сказал П. Ауштрявичюс в интервью русской службе Радио ЛРТ.



Талибы заняли Кабул 15 августа. Аэропорт в столице Афганистана находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Согласно первоначальному графику, к 31 августа они должны быть выведены из страны. Сейчас они обеспечивают эвакуацию. По данным Reuters, за последние трое суток из страны военными самолётами были вывезены около 2200 человек – сотрудники западных дипмиссий, а также афганцы, спасающиеся от власти талибов, сообщает Радио "Свобода".