Новости

2021.08.18 15:48

Ауштрявичюс: хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе

Радио LRT, LRT.lt2021.08.18 15:48
"Талибан" в Кабуле
"Талибан" в Кабуле / AP nuotr.

"Ситуация в Афганистане всех застигла врасплох. Никто не был готов к такому ходу действий", - говорит европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

"Теперь необходимо скорейшим и эффективнейшим образом пересмотреть все стратегии и решения по Афганистану, оценивая качественно новую ситуацию", - сказал он в интервью русской службе Радио ЛРТ, комментируя позицию ЕС по Афганистану.

В четверг намечается общее заседание комитета по иностранным делам и других комитетов на уровне Европарламента.

"Мы будем обсуждать этот вопрос, и надо пересмотреть всю стратегию по Афганистану, которая раньше основывалась на определенных приоритетах. Теперь надо оценить совершенно новую гуманитарную ситуацию в стране, риск новых миграционных потоков и т. д. Я думаю, что можно ожидать пересмотра финансовой помощи: «Талибан» не может ожидать существенного финансового потока из Евросоюза, если не будет соблюдать элементарных прав человека, особенно учитывая ситуацию с правами женщин", - говорит европарламентарий.

Что касается беженцев из Афганистана, то, мнению П. Ауштрявичюса, есть два аспекта, которые надо иметь в виду.

"Во-первых, уже сейчас на территории, скажем, Турции и соседних стран находится большое количество афганцев. Кстати, в последние два года афганцы составляют вторую по численности группу мигрантов в Евросоюзе, больше, чем 30% и, наверное, к этим беженцам я думаю, подход будет более мягкий, потому что принять решение о возвращении их в Афганистан в то время, как к власти пришел «Талибан», я не вижу у европейских стран никакой политической воли или, скажем так, смелости. И, кстати, четыре европейские страны, которые имели отдельные соглашения по возвращению беженцев, приостановили действие этих договоров, и обратно беженцы в Афганистан не возвращаются.

Второе – надо предвидеть, что будет всплеск миграционных потоков, из-за разных причин. Уже сейчас ясно, что более образованные люди будут бежать из Афганистана, они не доверяют «Талибану». Хорошего «Талибана» не существует и не может существовать в принципе. Это реакционная сила, сила, которая хочет ввести шариат, а это означает очень жесткие условия жизни, а для тех, кто более образован – это практически невозможно. Это сокращение культурных мероприятий. Это, в целом, политика культуры только по шариату, по очень жестким правилам и т. д. Все-таки за десятилетия страна изменилась. У населения совсем другой подход, и практику, жизненный опыт уже в нормальных условиях, несмотря на всю напряженность со стороны безопасности", - говорит европарламентарий.

Он полагает, что потоки беженцев возрастут. "Я не хочу пугать никого разными цифрами, но они могут возрасти существенно. Вот к этому надо готовиться и думать, насколько Евросоюз будет рассматривать все эти вопросы. И, наверное, надо сотрудничать со странами региона, чтобы они тоже принимали часть этих беженцев, а не только смотрели на Европу. Афганистан – это проблема не только Европы", - сказал П. Ауштрявичюс в интервью русской службе Радио ЛРТ.

Талибы заняли Кабул 15 августа. Аэропорт в столице Афганистана находится под контролем сил международной коалиции во главе с США. Согласно первоначальному графику, к 31 августа они должны быть выведены из страны. Сейчас они обеспечивают эвакуацию. По данным Reuters, за последние трое суток из страны военными самолётами были вывезены около 2200 человек – сотрудники западных дипмиссий, а также афганцы, спасающиеся от власти талибов, сообщает Радио "Свобода".

"Талибан" в Кабуле
"Талибан" в Кабуле
1 / 1AP nuotr.
"Талибан" в Кабуле
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Cпектакль «Дядя Ваня»
5
19 мин. назад

Спектакль Русского театра Литвы "Дядя Ваня" возвращается в Палангу

5
Габриэлюс Ландсбергис
2 ч. назад

Ландсбергис: Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу 12 пограничников

На литовско-белорусской границе
4 ч. назад

В Литву не смогли попасть 100 нелегальных мигрантов, границу нарушили 12 пограничников из Беларуси

Граффити с изображением А. Навального
4 ч. назад

Полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в Сеть

Вильнюс
6 ч. назад

В Литве - 576 новых случаев коронавируса

Талибан
6 ч. назад

Бизнес с "Талибаном": чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России

Мигранты в Литве
7 ч. назад

Мигранты из Литвы не хотят возвращаться на родину – мечтают о лучшей жизни в Европе

Протесты в Беларуси. Ассоциативное фото
7 ч. назад

В Беларуси проходят обыски у сотрудников агентства БелаПАН

Ассоциативное фото
8 ч. назад

Улетел от Лукашенко. Белорус сбежал от режима в Литву на параплане

Л. Асадаускайте-Заднепровскене
22 ч. назад

Науседа наградил вице-чемпионку Токийской олимпиады Асадаускайте-Заднепровскене

Военные США охраняют аэропорт Кабула
2021.08.17 17:06

Шимоните ответила на вопрос, может ли Лукашенко организовать рейсы из Кабула в Минск

Ассоциативное фото
2021.08.18 08:27

Улетел от Лукашенко. Белорус сбежал от режима в Литву на параплане

Мигранты в Литве
2021.08.18 09:32

Мигранты из Литвы не хотят возвращаться на родину – мечтают о лучшей жизни в Европе

На литовско-белорусской границе
2021.08.18 12:09

В Литву не смогли попасть 100 нелегальных мигрантов, границу нарушили 12 пограничников из Беларуси

Вильнюс
2021.08.18 10:14

В Литве - 576 новых случаев коронавируса

Лайнер Artania в Клайпеде
10
2021.08.17 16:42

Спустя 679 дней: в Клайпеду вновь прибыл круизный лайнер

10
Габриэлюс Ландсбергис
2021.08.18 14:08

Ландсбергис: Литва вручила Минску ноту из-за нарушивших границу 12 пограничников

Талибан
2021.08.18 10:07

Бизнес с "Талибаном": чем Афганистан интересен Китаю, Турции и России

Протесты в Беларуси. Ассоциативное фото
2021.08.18 09:01

В Беларуси проходят обыски у сотрудников агентства БелаПАН

Л. Асадаускайте-Заднепровскене
2021.08.17 17:42

Науседа наградил вице-чемпионку Токийской олимпиады Асадаускайте-Заднепровскене