Новости

2021.08.17 16:42

Спустя 679 дней: в Клайпеду вновь прибыл круизный лайнер

Денис Кишиневский, Atvira Klaipėda2021.08.17 16:42
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Спустя 679 дней в Клайпеду прибыл круизный лайнер. До сих пор пандемия коронавируса не позволяла стартовать традиционному сезону круизников. 

Итак, сегодня, 17 августа, в город-порт прибыл лайнер Artania, на его борту – 677 пассажиров из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов. Подчеркивается, что все туристы и члены экипажа привиты.

Известно, что круизное судно, зафрахтованное немецким турагентством и оператором круизников „Phoenix Reisen“, вышло в море 11 августа. Его маршрут пролегает через берега в Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии и Дании.

Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Также сообщается, что свыше 80 процентов пассажиров лайнера направились на экскурсии по Клайпеде, Неринге и Паланге.

На терминале круизных судов организовали торжественный прием и пресс-конференцию. Туристов встречали с музыкой, капитану судна Мортену Хансену вручили памятные подарки.

В этом году в Клайпеде ожидали 55 круизных лайнеров, однако пандемия нарушила планы города-порта.

В ходе пресс-конференции директор по инфраструктуре Клайпедского морского порта Видмантас Паукште рассказал журналистам, что гавань несет потери из-за отсутствия круизников. До пандемии дирекция порта зарабатывала около 1 млн евро за счет пошлин во время сезона круизных лайнеров.

В 2020 году в Клайпеде не было ни одного судна. Последний лайнер посетил город 10 октября 2019 года.

Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
1 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
2 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
3 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
4 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
5 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
6 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
7 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
8 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
9 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
10 / 10R. Rumšienės/LRT nuotr.
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
Лайнер Artania в Клайпеде
# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.
Макет Ил-112B
ВИДЕО
28 мин. назад
ВИДЕО

В Подмосковье разбился опытный образец нового самолёта Ил-112B

Ассоцитвное фото
2 ч. назад

Смертельная доза: в Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерли 16 человек

В аэропрту Кабула
3 ч. назад

Европарламент опасается усиления влияния России и Китая в Афганистане

Уличное кафе
4 ч. назад

Литва: почти 300 компаний решили обслуживать только владельцев «паспорта возможностей»

Беспорядки у Сейма
5
5 ч. назад

Лиепа Жельнене. Беспорядки у Сейма не стали неожиданностью

"Что это, как не подготовка государственного переворота?"
5
Вильнюс
6 ч. назад

В Литве - 560 новых случаев коронавируса

На литовско-белорусской границе
7 ч. назад

Служба охраны госграницы: на границе с Беларусью звучали выстрелы, по Нямунасу в Литву приплыли два россиянина

Мигранты в Друскининкай
7 ч. назад

Департамент миграции собирается рассмотреть все обращения мигрантов в течение трех месяцев

Борцы Талибана
8 ч. назад

Иван Преображенский. Афганистан под контролем талибов, РФ демонстрирует оптимизм

Джо Байден
8 ч. назад

Байден: США не будут участвовать в чужой гражданской войне

Ассоцитвное фото
2021.08.17 15:01

Смертельная доза: в Каунасе от отравления суррогатным алкоголем умерли 16 человек

На литовско-белорусской границе
2021.08.17 09:59

Служба охраны госграницы: на границе с Беларусью звучали выстрелы, по Нямунасу в Литву приплыли два россиянина

Уличное кафе
2021.08.17 12:58

Литва: почти 300 компаний решили обслуживать только владельцев «паспорта возможностей»

Беспорядки у Сейма
5
2021.08.17 11:57

Лиепа Жельнене. Беспорядки у Сейма не стали неожиданностью

"Что это, как не подготовка государственного переворота?"
5
Талибан в Кабуле
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2021.08.16 17:12
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Наивность, самообман, коррупция. Мировая пресса - о причинах провала афганского проекта США

Вильнюс
2021.08.17 10:23

В Литве - 560 новых случаев коронавируса

Кирa Ярмыш
2021.08.16 18:17

Киру Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы

Мигранты на полигоне Руднинкай
2021.08.16 18:14

Арестованы трое граждан Ирака - их подозревают в организации беспорядков в Руднинкай

Борцы Талибана
2021.08.17 08:47

Иван Преображенский. Афганистан под контролем талибов, РФ демонстрирует оптимизм

Джо Байден
2021.08.17 08:11

Байден: США не будут участвовать в чужой гражданской войне