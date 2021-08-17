Спустя 679 дней: в Клайпеду вновь прибыл круизный лайнер

Спустя 679 дней в Клайпеду прибыл круизный лайнер. До сих пор пандемия коронавируса не позволяла стартовать традиционному сезону круизников.

Итак, сегодня, 17 августа, в город-порт прибыл лайнер Artania, на его борту – 677 пассажиров из Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Нидерландов. Подчеркивается, что все туристы и члены экипажа привиты.

Известно, что круизное судно, зафрахтованное немецким турагентством и оператором круизников „Phoenix Reisen“, вышло в море 11 августа. Его маршрут пролегает через берега в Германии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии и Дании.

Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Также сообщается, что свыше 80 процентов пассажиров лайнера направились на экскурсии по Клайпеде, Неринге и Паланге.

На терминале круизных судов организовали торжественный прием и пресс-конференцию. Туристов встречали с музыкой, капитану судна Мортену Хансену вручили памятные подарки.

В этом году в Клайпеде ожидали 55 круизных лайнеров, однако пандемия нарушила планы города-порта.

В ходе пресс-конференции директор по инфраструктуре Клайпедского морского порта Видмантас Паукште рассказал журналистам, что гавань несет потери из-за отсутствия круизников. До пандемии дирекция порта зарабатывала около 1 млн евро за счет пошлин во время сезона круизных лайнеров.

В 2020 году в Клайпеде не было ни одного судна. Последний лайнер посетил город 10 октября 2019 года.

Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Лайнер Artania в Клайпеде / R. Rumšienės/LRT nuotr.