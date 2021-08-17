В Подмосковье разбился опытный образец нового самолёта Ил-112B

В Подмосковье разбился опытный образец нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112B. На борту были три члена экипажа, они погибли.

Он потерпел крушение во время тренировочного полёта при заходе на посадку в аэропорту Кубинка. Издание Baza публикует видео, на котором запечатлены последние секунды полёта. На нём видно, что у самолёта загорелся правый двигатель, после чего он потерял управление и врезался в землю.

Самолёт 13 августа прилетел с Воронежского авиазавода корпорации "Ростех" в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021". Это его первый опытный образец. Командиром экипажа был лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов.



Ил-112В – первый военно-транспортный самолёт, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Его разработка велась с начала 90-х годов ХХ века и сталкивалась с постоянными сложностями из-за недостатка финансирования.

В 2004 году он победил в конкурсе на поставку лёгкого военно-транспортного самолёта в российскую армию, но позднее Минобороны планировало закрыть проект и закупить украинские Ан-140. Это стало невозможным после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

В российской армии Ил-112В должен заменить устаревающий парк Ан-26. Из примерно 150 таких самолётов, эксплуатируемых российскими войсками, восемьдесят процентов должны быть выведены из эксплуатации до 2030 года. Их техническое обслуживание должно проводиться при участии украинских специалистов, российским военным приходится делать это самостоятельно по заново разработанной документации.



В последние годы Ил-112В дорабатывается, сообщалось, что он не соответствует техзаданию Министерства обороны, его масса оказалась на три тонны выше, чем необходимо. Между первым испытательным полётом в марте 2019 года и вторым в марте 2021 прошло два года.



Российские военно-транспортные самолёты оснащены преимущественно двигателями украинского производства. Турбовинтовые двигатели для Ил-112В разрабатывает входящее в Объединённую двигателестроительную корпорацию "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. Его лётные испытания начались в 2017 году.



Радио "Свобода"