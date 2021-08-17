Литва: почти 300 компаний решили обслуживать только владельцев «паспорта возможностей»

Как сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья, 297 компаний в Литве уже решили обслуживать только тех клиентов, у которых есть «паспорт возможностей».

Абсолютное большинство таких компаний, 245, предоставляет услуги общественного питания, 18 - проживания, 14 - услуги салона красоты, еще 20 занимаются другой деятельностью.

Наибольшее количество компаний, заявивших, что будут обслуживать только клиентов с «паспортом возможностей», находится в Вильнюсе - 159, еще 33 - в Каунасе, 16 - в Клайпеде и еще 89 - в других муниципалитетах.

С понедельника предприятия могут начать прием посетителей только с «паспортом возможностей», и в этом случае им больше не нужно соблюдать установленные строгие эпидемиологические требования.

Те компании, которые желают продолжать принимать всех клиентов, с понедельника подвергаются более строгим ограничениям. А с 13 сентября большинство услуг будет доступно только тем жителям Литвы, которые приобрели иммунитет после вакцинации или болезни, или имеют отрицательный результат ПЦР -теста.

В Литве 55,6% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинировано 48,8% населения.