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2021.08.17 12:58

Литва: почти 300 компаний решили обслуживать только владельцев «паспорта возможностей»

BNS, LRT.lt2021.08.17 12:58
Уличное кафе
Уличное кафе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья, 297 компаний в Литве уже решили обслуживать только тех клиентов, у которых есть «паспорт возможностей».

Абсолютное большинство таких компаний, 245, предоставляет услуги общественного питания, 18 - проживания, 14 - услуги салона красоты, еще 20 занимаются другой деятельностью.

Наибольшее количество компаний, заявивших, что будут обслуживать только клиентов с «паспортом возможностей», находится в Вильнюсе - 159, еще 33 - в Каунасе, 16 - в Клайпеде и еще 89 - в других муниципалитетах.

С понедельника предприятия могут начать прием посетителей только с «паспортом возможностей», и в этом случае им больше не нужно соблюдать установленные строгие эпидемиологические требования.

Те компании, которые желают продолжать принимать всех клиентов, с понедельника подвергаются более строгим ограничениям. А с 13 сентября большинство услуг будет доступно только тем жителям Литвы, которые приобрели иммунитет после вакцинации или болезни, или имеют отрицательный результат ПЦР -теста.

В Литве 55,6% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинировано 48,8% населения.

Уличное кафе
Уличное кафе
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Уличное кафе
# Литва
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