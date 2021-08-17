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2021.08.17 08:11

Байден: США не будут участвовать в чужой гражданской войне

Радио «Cвобода»2021.08.17 08:11
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден заявил журналистам в Белом доме, что не сожалеет о своём решении вывести все американские войска из Афганистана. Он подтвердил приверженность своему решению. "По прошествии 20 лет стало ясным, что подходящего времени для вывода войск США не было никогда".

"Я четвёртый президент США, которому пришлось вести войну в Афганистане. За два последних десятилетия двое республиканцев и двое демократов занимались этой войной, сказал Байден. "И я не собираюсь передавать бремя этой войны следующему, пятому президенту", пообещал он.

Джо Байден признал, что стремительный захват власти движением "Талибан" происходил быстрее, чем рассчитывали в его администрации. Президент, однако, настаивает на правильности своего решения вывести войска США из Афганистана. По его словам, США сделали всё возможное, чтобы обеспечить афганским вооружённым силам возможность успешно противостоять талибам. Военная миссия США в Афганистане обошлась в 1 триллион долларов. Афганские солдаты получили вооружёние, технику и обмундирование, они вовремя получали заработную плату, отметил Байден, иллюстрируя вклад США в создание вооружённых сил Афганистана.

Таким образом, как отметили журналисты, обсуждающие телеобращение Байдена, президент указал на тех, кто не смог воспользоваться предоставленными возможностями. "Американские войска не могут и не должны воевать и гибнуть в войне, которую сами афганцы не хотят вести ради самих себя".

Президент Байден в своём первом публичном выступлении с момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", заявил, что национальные интересы США в Афганистане всегда состояли в недопущении терррористических нападений на территорию США. "Американская миссия в Афганистане никогда не предусматривала участия США в созидании [афганской] нации", заявил Байден.

Радио "Свобода"

Джо Байден
Джо Байден
1 / 1AP nuotr.
Джо Байден
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