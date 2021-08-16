Киру Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы

Пресс-секретаря Алексея Навального признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Максимальный приговор по этой статье – два года колонии.

Преображенский суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по "санитарному делу". Сообщение об этом появилось в понедельник, 16 августа, в Twitter Ярмыш, который ведет ее команда.





Ярмыш признали виновной в "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил". Ей запрещено менять постоянное место жительства, выезжать за пределы Москвы и Московской области, покидать жилище после 22 часов, участвовать в митингах и массовых мероприятиях. Раз в месяц Ярмыш обязана отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Санитарное дело



"Санитарное дело" было возбуждено после несогласованной акции 23 января в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционеры через соцсети призывали выйти на улицы, чтобы поддержать арестованного политика. На этот призыв, в том числе откликнулись люди, зараженные коронавирусом.

По делу, возбужденному 30 января, уже вынесены несколько приговоров. Юрист ФБК Любовь Соболь получила 1,5 года ограничения свободы, брат лидера российской оппозиции Олег Навальный - 1 год лишения свободы условно. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину дали год ограничения свободы.

Своего приговора еще ожидают, проходящее по делу глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, муниципальные депутаты Люся Штейн и Дмитрий Барановский, участница Pussy Riot Мария Алехина, бывший координатор московского штаба Навального Олег Степанов. Максимальный срок по данной статье - два года лишения свободы.

Оппозиционеры считают дело политическим, направленным на то, чтобы не дать сторонникам Навального полноценно участвовать в кампании по выборам в Госдуму.



Deutsche Welle