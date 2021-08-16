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2021.08.16 17:57

Узбекистан заявил о сбитом афганском самолёте, который нарушил границу

Радио «Cвобода»2021.08.16 17:57
Узбекистан
Узбекистан / Shutterstock.com

Власти Узбекистана сообщили в понедельник, что на юге страны, в Шерабадском районе, разбился самолёт афганских ВВС.

Российские информагентства со ссылкой на власти в Ташкенте передали, что самолёт был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана. "Пятнадцатого августа в Сурхандарьинской области была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - заявили РИА "Новости" в Минобороны страны.

"Интерфакс" со ссылкой на оборонное ведомство Узбекистана сообщает, что самолёт разбился вечером 15 августа. В больницу в Термезе доставлены в тяжёлом состоянии два пилота. О том, что на борту кроме них мог находиться еще кто-то, не говорится.

15 августа талибы (их группировка признана в России террористической и запрещена) без боя захватили столицу Афганистана Кабул. До этого под контроль исламистского движения в ходе начавшегося в мае стремительного наступления перешла остальная территория страны.

Среди бежавших из Афганистана после вхождения талибов в Кабул оказался президент страны Ашраф Гани. Его точное местонахождение до сих пор неизвестно. По некоторым сообщениям, он мог вылететь в Таджикистан или Узбекистан. Таджикский МИД заявил 16 августа, что самолёт афганского политика в воздушном пространстве страны не появлялся.

Радио "Свобода"

Узбекистан
Узбекистан
1 / 1Shutterstock.com
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